Cae un grupo criminal en Gibraleón que traficaba con drogas y atesoraba un arsenal de armas

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas muy activo en Gibraleón (Huelva) que había generado una gran alarma social. La operación, denominada 'Odiel 69 – Equus', se ha saldado con la detención de seis personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y receptación.

Meses de investigación por quejas vecinales

La investigación comenzó hace unos meses a raíz de numerosas quejas vecinales. Estas alertaban sobre el constante trasiego de toxicómanos en un domicilio de la localidad, quienes presuntamente acudían para adquirir estupefacientes y cometían robos y hurtos en la zona para financiar sus dosis.

Un arsenal de armas y objetos robados

El pasado 5 de marzo, con la autorización del juzgado de guardia, los agentes realizaron la entrada y registro en varios inmuebles. Durante la intervención se incautaron diversas cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas, metadona y marihuana, junto con 5.640 euros en efectivo.

Además, la Guardia Civil ha localizado un arsenal compuesto por un rifle, una escopeta de caza, un revólver, dos pistolas compactas, varias carabinas de aire comprimido y un fusil de pesca. También se ha encontrado numerosa munición de distinto calibre.

En los registros también se hallaron una gran cantidad de objetos cuya procedencia sería ilícita. Según la investigación, estos eran aceptados como medio de pago por la droga, lo que ha permitido esclarecer numerosos robos cometidos en Gibraleón, en otros puntos de la provincia de Huelva e incluso en Portugal.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA 4 de la Comandancia de Huelva, con el apoyo de la USECIC y de la Compañía. Los seis detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.