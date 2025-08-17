El debate sobre el nivel 3 es una "milonga": Abel Bautista exige más medios contra el incendio de Jarilla

Vista del incendio forestal que afecta este martes a Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa y El Torno, en la provincia de Cáceres

El incendio de Jarilla (Cáceres), que ya ha arrasado 11.000 hectáreas y supera los 130 kilómetros de perímetro, sigue siendo el principal foco de preocupación en Extremadura. Con el fuego aún descontrolado y nuevas evacuaciones en marcha, el debate político ha girado en torno a la posible declaración de nivel 3 de emergencia.

Sin embargo, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha sido tajante:

“El nivel 3 no aporta absolutamente nada. Si el Gobierno de España ya ha dicho que no tiene más medios para enviarnos, ¿de qué serviría?”

“No es un problema de gestión, es un problema de medios”

Bautista recalcó que el dispositivo regional trabaja de forma coordinada y transparente, y que lo que falta no son manos ni organización, sino recursos materiales y humanos.

Actualmente, el Ejecutivo central solo ha puesto a disposición de Extremadura:

20 patrullas de la Armada para labores de prevención.

4 máquinas pesadas.

“No se puede abordar un incendio de más de 130 kilómetros de perímetro con esos medios. El propio delegado del Gobierno ha reconocido que no hay más efectivos disponibles”, insistió Bautista.

“Un debate artificial e interesado”

El consejero denunció que la discusión sobre el nivel 3 está siendo utilizada con fines políticos:

“Es un debate artificial, absolutamente interesado. Algunos pretenden obtener votos con esta petición, mientras nosotros estamos luchando contra el fuego real, no contra relatos.”

A su juicio, hablar de nivel 3 solo “entorpece, retrasa y genera descoordinación”, cuando lo fundamental es sumar esfuerzos para conseguir más medios sobre el terreno.

“El camino es la colaboración”

Bautista prefirió mirar hacia adelante y destacó que el helicóptero ofrecido por Eslovaquia llegará el lunes por la tarde y estará operativo a partir del martes. “Ese es el camino que necesitamos: colaboración real, medios reales y disposición inmediata”, afirmó. El consejero concluyó con un mensaje de unidad:

“Si recorremos juntos este camino, el fin de la tormenta llegará antes. Si lo retrasamos con debates artificiales, tardaremos más en alcanzar la meta. Aquí quedan días todavía, depende de lo rápido que queramos caminar juntos.”