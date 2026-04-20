La experiencia se viste de gala: 111 modelos mayores de 65 años toman la pasarela en Málaga

La Plaza de la Constitución de Málaga acogerá el próximo martes 28 de abril una pasarela de moda muy especial. Un total de 111 personas mayores de 65 años, de las cuales 88 son mujeres y 23 son hombres, se convertirán en modelos por un día en un evento organizado por la Concejalía de Derechos Sociales, dirigida por Paco Cantos. La cita, que comenzará a las 18:30 horas, busca dar protagonismo a la participación activa de este colectivo en la vida de la ciudad.

Un casting multitudinario

El gran interés que suscita la iniciativa ha quedado patente en el proceso de selección, al que se presentaron 165 solicitudes. Según ha explicado Paco Cantos, "el jurado ha tenido muy complicado llegar a la selección" por cuestiones "de logística y operatividad", lamentando no haber podido dar cabida a todos los inscritos. Entre los participantes, destaca la presencia de una modelo de 91 años, lo que subraya el carácter vitalista del desfile.

El jurado ha tenido muy complicado llegar a la selección"

Parte de los modelos

Meses de preparación y colaboración

Los 111 modelos amateurs llevan ensayando las coreografías y los pases desde que fueron seleccionados en el casting celebrado en febrero. Cantos ha destacado que el evento es posible gracias a los propios mayores, a quienes ha descrito como "los más activos, los más participativos y los que demandan actividades". Su implicación garantiza un espectáculo cuidado al detalle para que desfilen como "auténticos profesionales".

La pasarela cuenta también con la colaboración de la asociación Por Salud, que dinamiza talleres de baile y socialización durante todo el año. A ella se suman diversas marcas y empresas que aportan de forma voluntaria la ropa, los vestidos y los servicios de peluquería y maquillaje para la ocasión.

Imagen del desfile

Un escenario abierto a la ciudad

El evento se celebrará en un gran escenario con una plataforma a modo de pasarela en la Plaza de la Constitución. Se habilitará una zona de vestuarios y se dispondrán sillas para el público, aunque se espera una gran afluencia. Cantos ha asegurado que, pese a no ser profesionales, no se echará en falta nada en su actuación, en una "tarde de moda muy divertida, agradable y meritoria".

Ninguna de las personas son profesionales de la moda, y cuando están pasando la ropa, eso no lo vamos a echar en falta en ningún momento"

Esta pasarela, que ya se ha realizado en años anteriores, se enmarcaba tradicionalmente dentro de la Semana del Mayor en mayo. Sin embargo, este año el consistorio ha decidido "separar las dos cosas" para darle un protagonismo especial al desfile, consolidándolo como una de las citas más esperadas.