Quevedo desvela su nuevo disco ‘El Baifo’ con un espectacular show de drones en Gran Canaria

El cantante Quevedo ha anunciado por sorpresa el lanzamiento de su tercer álbum, 'El Baifo', que se publicará esta misma semana. El artista ha congregado a miles de seguidores en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, para desvelar la noticia a través de un impresionante espectáculo de drones que ha iluminado la noche de su ciudad natal.

EFE El cantante Quevedo ha citado a sus seguidores este lunes en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, donde mediante un espectáculo con drones ha anunciado la salida de su nuevo disco "El Baifo". EFE/Ángel Medina

Un anuncio por todo lo alto

Tras varias semanas de mensajes crípticos en redes sociales, el misterio se ha resuelto a las 21:00 horas (hora canaria). Decenas de drones han sobrevolado el mar para formar en el cielo la frase "Quevedo presenta" junto a la imagen de un baifo, el nombre del disco. El show, de más de diez minutos, también ha proyectado siluetas icónicas de Canarias como el Roque Nublo, el Teide y una pintadera, además de una posible portada del álbum.

Al finalizar el espectáculo de luces, la música ha tomado el relevo en la playa. Los altavoces han hecho sonar 'Ni Borracho', primer sencillo del disco, y el clásico 'Somos Costeros' de Los Gofiones, haciendo bailar a los miles de asistentes. El broche final lo ha puesto el adelanto de una nueva canción, una colaboración con Elvis Crespo que incluye una mención especial a la isla de La Graciosa.

La consolidación de un icono

'El Baifo' es el tercer trabajo discográfico en la carrera de Pedro Luis Domínguez Quevedo, que a sus 24 años se ha consolidado como uno de los artistas españoles más escuchados a nivel mundial. Este álbum llega tras el éxito de 'Donde quiero estar' (2023) y 'Buenas noches' (2024), y se suma a colaboraciones tan sonadas como la 'Bzrp Music Sessions, Vol. 52' junto a Bizarrap, conocida popularmente como 'Quédate'.