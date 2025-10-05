Así se ha despedido Pedro Sánchez del expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara

te puede interesar Muere a los 66 años Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado con "enorme tristeza" la muerte de Guillermo Fernández Vara, al que ha definido como un "referente socialista" y un "ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público".

El jefe del Ejecutivo ha destacado en un mensaje en la red social X que Fernández "dedicó su vida a Extremadura" y que "su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España".

Sánchez ha enviado su "abrazo más sentido a su familia y amigos".

Fernández Vara, que fue secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta a lo largo de tres mandatos, ha fallecido este domingo a los 66 años.

el anuncio del psoe de extremadura

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha fallecido este domingo a los 66 años de edad, tras una larga enfermedad, según han confirmado fuentes del PSOE de la región.

Nacido en la localidad pacense de Olivenza el 6 de octubre de 1958, el exmandatario socialista, que también ostentaba el cargo de vicepresidente segundo del Senado, ha estado al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.

"Hoy Extremadura pierde a un referente. Y con él se va un pedazo de nuestra historia reciente: doce años de presidencia y toda una vida dedicada a servir a su tierra", ha lamentado el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, a través de sus redes sociales, asegurando que su pérdida no solo le duele a la "familia socialista" sino también "a toda una región que avanzó gracias a su trabajo incansable".