Muere a los 66 años Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura

Guillermo Fernández Vara en una entrevista con COPE en su despacho cuando era presidente de la Junta de Extremadura

El expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años de edad a causa de un agresivo cáncer de estómago que le fue diagnosticado a finales de 2023, año en que dejó la primera línea de la política autonómica. Hasta el momento de su muerte, ha sido vicepresidente segundo del Senado.

Una vida entre la medicina y la política

Nacido en Olivenza (Badajoz) en 1958, Fernández Vara recibió su educación en el prestigioso Colegio San José de Villafranca de los Barros para, después, acabar licenciándose en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba en 1983. Desarrolló una notable carrera como médico forense antes de dar el salto a la política.

En 1995, el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, le nombra director general de Salud Pública y Consumo. No tardaría en ocupar, después, la consejería de Bienestar Social (1996-1999) y la consejería de Sanidad y Consumo (1999-2007). Cuando Ibarra, su "mentor", dio un paso al lado, él se convirtió en líder y candidato del PSOE extremeño.

En 2007, ganó las elecciones, mejorando el resultado del PSOE en 2003, y se convirtió en presidente de la Junta de Extremadura. En los siguientes comicios, el popular José Antonio Monago le arrebató la victoria electoral, pero Fernández Vara se mantuvo como secretario general. En 2015 y 2019, volvió a ganar las elecciones, acumulando 12 años como presidente de la Junta, hasta que en 2023 la también popular María Guardiola le sucedió. Tras dar un paso al lado en la política autonómica, fue designado como senador autonómico, ocupando la vicepresidencia segunda del Senado hasta el momento de su muerte.

La política es el arte de acordar lo necesario para avanzar juntos" Guillermo Fernández Vara Expresidente de Extremadura

Moderación como bandera

Si algo caracterizó la figura de Fernández Vara fue su defensa de la moderación y los acuerdos. Su talante dialogante quedó reflejado en sus propias palabras, cuando afirmaba que "la política es el arte de acordar lo necesario para avanzar juntos", un principio que aplicó durante sus mandatos y que le permitió mantener una relación cordial con líderes de otras formaciones.

Europa Press Guillermo Fernández Vara, en uno de sus últimos actos públicos

Tras las elecciones autonómicas de 2023, a pesar de ser la fuerza más votada, un pacto entre PP y Vox le impidió gobernar. Poco después, comunicó públicamente que padecía un cáncer de estómago, enfermedad que ha afrontado con entereza hasta su fallecimiento.