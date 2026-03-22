Abascal señala a Génova por las trabas en Extremadura y confirma su entrada al Gobierno

Santiago Abascal ha confirmado que Vox formará parte de los gobiernos de coalición con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, una decisión que, según el líder de Vox, ha sido impulsada por la propia dirección nacional de los populares. "La dirección del PP ha forzado que sea así", ha afirmado Abascal, señalando que los planes iniciales de su formación eran distintos.

Cruce de acusaciones

En una entrevista con ABC, Abascal ha desmentido las acusaciones de tacticismo político provenientes de la calle Génova, a la que acusa de ser "quien más dificultades está poniendo en las negociaciones". Sostiene que los pactos pueden llegar a buen puerto "si Génova deja de poner zancadillas" y ha puesto como ejemplo el reciente acuerdo en Baleares para retirar las ayudas sociales a los inmigrantes ilegales.

El líder de Vox ha justificado la decisión de entrar en los ejecutivos como una respuesta directa a Alberto Núñez Feijóo. "El señor Feijóo se ha hartado de decir que no nos atrevemos a gobernar", ha explicado, añadiendo que con esta decisión quieren "terminar con ese debate y esa falacia".

El señor Feijóo se ha hartado de decir que no nos atrevemos a gobernar" Santiago Abascal Presidente de Vox

Acuerdos con condiciones

Uno de los principales puntos de fricción es la exigencia del PP de cerrar acuerdos de presupuestos para los próximos cuatro años. Abascal ha rechazado esta condición, argumentando que "al Parlamento hay que respetarlo" y que los pactos presupuestarios deben negociarse anualmente. "Parece una ocurrencia más propia de sanchistas", ha sentenciado.

Abascal ha expresado su preferencia por negociar directamente con los líderes regionales del PP que necesitan la investidura, pidiendo que "Génova deje de hacer filtraciones" y de "entorpecer la relación con una guerra sucia permanente".

Finalmente, ha defendido la centralización de las negociaciones por parte de su partido, en contraste con el modelo popular. Según Abascal, esta diferencia se debe a que "Vox es un partido nacional y el PP, una suma de partidos autonómicos".