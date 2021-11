Plasencia, primer municipio extremeño, "LIBRES DE HUMO"

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de plumón que se ha celebrado esta semana, el Alcalde de Plasencia Fernando Pizarro, el gerente de la AECC, Nacho Lucero y Mirian Torres neúmologa en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y miembro del comité técnico de la AECC ( Asociación Española contra el Cancer)

En este sentido, Torres se ha referido a que el cáncer de pulmón supone el cáncer más diagnosticado en España con 29 mil casos al año. "Se trata de uno de los canceres con más mortalidad. el tabaquismo es la principal causa en un 90% y en el caso de padecer tabaquismo pasivo hasta en un 35%". Ha destacado la importancia de la prevención primaria y la labor de concienciación entre todos para llevar a cabo una deshabituación tabáquica.



Por su parte el gerente de la AECC, Nacho Lucero, ha destacado la alta incidencia de este tipo de cáncer en la provincia de Cáceres, el tercero en hombres y mujeres, y la primera causa de muerte por cáncer. "Ante esto solo nos queda actuar. Extremadura es la comunidad autónoma donde más se fuma, un 25%, y antes esta situación solo nos queda actuar y para ello vamos a retomar los cursos de deshabituación tabáquica con los empleados del ayuntamiento y con la población en general y será a partir del 2022, en horario de tarde, en nuestra sede", ha explicado.



Petición de crear ESPACIOS SIN HUMO Lucero ha pedido al Alcalde Pizarro que Plasencia se convierta en el primer municipio extremeño en crear espacios sin humo para proteger zonas frecuentadas por menores. En este sentido, el Alcalde ha recogido la petición y ha anunciado que el Parque de Los Pinos se convertirá en "Espacio libre de humo". Además, la piscina de verano y la ciudad deportiva también lo son ya.

El parque de Los Pinos es un parque muy frecuentado por familias, niños. "Será un espacio en el que se recomiende no fumar... es una mala

práctica educativa y sanitaria. No será el único ya que nuestra intención es continuar con más espacios de la ciudad. Se trata de concienciar", ha destacado Fernando Pizarro.

El Espacio libre sin humo no prohíbe fumar pero sí te informa (se ruega no fumar) de que se trata de un Espacio libre de humo. Implica la firma de un convenio y la formación incluso de los propios trabajadores del, en este caso. La idea es que el Parque de Los pinos pueda ser

espacio sin humo a lo largo del mes de noviembre.