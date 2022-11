El obispo D.Ernesto Brotóns aboga por "poner a las personas en el centro"

El obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, ha abogado por "poner a las personas en el centro" y ha defendido que la mejor forma de hacerlo es "la acogida y la aceptación de cada persona tal como es con su vida a cuestas".



Este martes 15 de noviembre, se cumple un mes de su ordenación como obispo de la diócesis de Plasencia, Brotóns ha mantenido un primer encuentro con los medios de comunicación, en el que ha expresado su "agradecimiento y gratitud" por la acogida que ha tenido en la diócesis de Plasencia que ya ha recorrido una par de veces, visitando arciprestazgos de la zona norte y sur, Cáritas, centros de acogida, comunidades religiosas, delegaciones y secretariados y reuniones personales y otras realidades sociales y eclesiales.

El obispo de Plasencia sabe que no trabaja solo que lo hace con un gran equipo y con la prioridad de conocer a la gente, escucharla y saber cuáles son realmente sus necesidades, "me he encontrado una iglesia viva y con muchas ganas, con rostros y mucha gente entregada"



El obispo ha subrayado que le preocupa la formación, el cuidado de las celebraciones, como celebrar juntos la fe y la vida, el cuidado de los sacerdotes, el primer anuncio, la pastoral juvenil y poner siempre en todo a las personas en el centro, que hay que trabajar juntos con humildad y sencillez.



Respecto a la exposición Transitus, de Las Edades del Hombre, que se clausurará el 11 de diciembre y, de momento, no hay señales que indiquen que se vaya a prorrogar, ha destacado "cómo fe y cultura establecen un diálogo importante y siempre con una faceta espiritual".

En el diálogo con los periodistas ha trasladado, respecto al papel de la mujer en la Iglesia, que "no sólo debe participar, sino asumir puestos de responsabilidad y gobierno como ya está haciendo", al igual que ha destacado la importancia de los seglares en los secretariados y otras organizaciones