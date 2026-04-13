COPE
Podcasts
Plasencia - Malpartida
Plasencia - Malpartida

DEKRA pone en marcha sus nuevas ITV en Extremadura para reducir la lista de espera

La empresa ha comenzado a operar este lunes en Plasencia y Navalmoral y planea construir dos nuevas estaciones fijas en Cáceres y Badajoz

Nueva ITV en Plasencia y Navalmoral de la Mata

Nueva ITV en Plasencia y Navalmoral de la Mata

Miriam Rodríguez

Cáceres - Publicado el

1 min lectura

La empresa DEKRA ITV ha comenzado a prestar servicio de inspección técnica de vehículos este lunes en las localidades de Plasencia y Navalmoral de la Mata. Esta medida, impulsada por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, forma parte del contrato de concesión adjudicado a la empresa para operar en Extremadura y busca reducir el tiempo de espera para la obtención de cita.

Nuevas estaciones y horarios

En Plasencia, las inspecciones se realizan en la nave 12 de la Travesía Adelardo López Ayer. El horario de atención es de 07:30 a 15:30 horas de lunes a viernes, y los sábados de 08:00 a 14:00 horas.

Para la estación de Navalmoral de la Mata, el servicio se presta en una nave situada en el kilómetro 179 de la antigua N-V. En este caso, el horario es de 07:30 a 15:30 horas, de lunes a viernes.

Cita previa y formas de pago

La Junta de Extremadura ya ha habilitado la posibilidad de obtener cita previa a través de las páginas web 'itvcitaprevia.juntaex.es' y 'dekraitv.es/cita-previa'. También se puede solicitar por teléfono en el número 927090482, seleccionando las estaciones Plasencia Móvil o Navalmoral Móvil.

El pago por el servicio se realizará directamente en la propia estación. Se podrá efectuar tanto en efectivo como con tarjeta de crédito, pero no será válido el pago a través del modelo 050.

Un plan para mejorar el servicio

El contrato de concesión también contempla la construcción de dos nuevas ITVs fijas en las ciudades de Cáceres y Badajoz, para lo que la concesionaria dispone de un plazo máximo de 18 meses. Estos centros contarán con tres líneas para vehículos ligeros y dos para vehículos pesados y se complementarán con otras unidades móviles de refuerzo.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE PLASENCIA

COPE PLASENCIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 13 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking