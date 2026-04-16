Extremadura corrige sus mapas protegidos para acabar con décadas de conflictos

La Junta de Extremadura ha aprobado la modificación de los límites de 52 espacios protegidos para dar respuesta a décadas de conflictos legales, administrativos y sociales. Estas delimitaciones de la Red Natura 2000, que incluyen Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Interés Comunitario (LIC).

Casos simbólicos del conflicto

Valdecañas

Un ejemplo es el complejo Isla de Valdecañas, como destaca en COPE Julián Mora Aliseda, catedrático de Ordenación del Territorio. Este fue incluido en una ZEPA por un trazado erróneo, según refleja el nuevo plan. La reforma corrige el mapa para ajustarlo a la lámina de agua real, excluyendo las zonas urbanizadas y reduciendo la inseguridad jurídica que ha provocado múltiples litigios.

El impacto social de estos fallos cartográficos se refleja en casos como el de Garlitos, donde una residencia de mayores no pudo abrir porque parte del casco urbano figuraba en la ZEPA de La Serena. La nueva delimitación excluye los núcleos urbanos para evitar este bloqueo humanitario.

Hacia un deslinde real y equilibrado

Julián Mora Aliseda

Un mapa que impide los servicios básicos o el desarrollo local deja de proteger para convertirse en un auténtico obstáculo" Julián Mora Aliseda Catedrático

Para superar la protección por bulto de décadas pasadas, la Junta propone ahora un deslinde real apoyado en tecnologías como LíDAR e imágenes por satélite. El objetivo es identificar con precisión qué terrenos tienen valor ecológico y cuáles pueden destinarse a generar oportunidades para la región.

La modificación busca que la normativa ambiental se ajuste a la realidad del territorio.