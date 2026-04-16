Samuel Eto'o a Vedat Muriqi tras batir su récord como goleador : "Felicidades, te pido que sigas así, haciendo más grande a nuestro RCD Mallorca"

El trono tiene sucesor, 22 años después de abandonar el RCD Mallorca Samuel Eto'o rumbo al FC Barcelona, en un traspaso entonces récord si bien el Real Madrid tenía la mitad de los derechos, su registro goleador tiene sucesor.

Eto'o ya no es el máximo goleador del RCD Mallorca en Primera, tras aquella última temporada 2003-04 en la que anotaba 17 goles, el camerunés llegaba al Barcelona donde marcaría la temporada siguiente nada menos que 25 goles en liga. Sus registros en Can Barça serían impresionantes, anotaba 25, 26, 11, 16 y 30 goles en las seis temporadas en las que fue azulgrana y ganó todo, con el triplete incluida Champions en su última temporada, dos Champions ganaba de azulgrana y después otra en el Inter.

Todo ello después de haber liderado la Copa del Rey que ganaba en un equipo más modesto como el Mallorca, donde una Copa es como una Champions, obviamente. La leyenda del camerunés es muy grande en el Mallorca, para muchos el mejor jugador que ha vestido de bermellón, pero ya no es el máximo goleador histórico en Primera con sus 54 goles.

Vedat Muriqi pulverizaba su registro bermellón con sus dos goles al Rayo Vallecano, el delantero del RCD Mallorca suma 55 goles en Primera desde su llegada hace cuatro temporadas y media, el mismo tiempo que estuvo Eto'o, si bien el de Prizren ha necesitado más partidos para conseguirlo, 133 Eto'o por 139 Muriqi.

La sucesión en el trono goleador ha sido escenificada con la felicitación de Samuel Eto'o a Vedat Muriqi, con un vídeo que ha sido toda una sorpresa para Muriqi. El goleador bermellón se sentaba en una sala de Son Moix donde se le proyectaba un vídeo sin él saber lo que iba a ver.

En el vídeo, el actual presidente de la Federación de Fútbol de Camerún , Samuel Eto'o, felicita a Muriqi: "Hola Vedat desde Camerún. Te quería dar la enhorabuena, felicidad por lo que acabas de hacer. Sé que has necesitado muchísimo trabajo, te pido que sigas así, que sigas disfrutando y haciendo a nuestro Mallorca aún más grande. Enhorabuena a ti y a todos los compañeros que te han ayudado a conseguirlo, felicidades".

Muriqi responde que "muchas gracias a una leyenda de verdad como es Samuel Eto'o. Agradezco sus palabras, ya sé que hizo gran trabajo aquí y ya sabe todo el mundo la carrera que ha tenido. Le agradezco su vídeo, llevo 15 o 16 años como profesional, si alguien me dice que me iba a grabar un vídeo Eto'o hubiera pensado que era una broma. Hoy estamos aquí, muy orgulloso de mí mismo y agradecido a mis compañeros, a todos los compañeros, aficionados, al club, a la isla, sin ellos hubiera sido imposible".

El vídeo acaba con la broma del delantero diciendo a los empleados del club "joder no me lo esperaba, yo pensaba que ibais a poner mis goles que ya los conozco" dice entre risas.