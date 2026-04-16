Almería reivindica su modelo de vivienda frente a los “incumplimientos” del Gobierno

El Ayuntamiento de Almería ha reivindicado en el Pleno ordinario su modelo de gestión en materia de vivienda, basado en la planificación, el incremento de la oferta y la seguridad jurídica. Esta defensa surge como respuesta a las mociones de la oposición y al modelo “intervencionista y fallido” que, según el consistorio, impulsa el Gobierno central.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha defendido la política municipal con datos, asegurando que Almería cuenta con una estrategia real y en ejecución. Según Cabrera, esta se opone a “planteamientos ideológicos que ignoran la realidad y no ofrecen soluciones viables”.

Un modelo basado en la oferta

El Ayuntamiento ha recordado que tiene en marcha un Plan Municipal de Vivienda y Suelo con más de 600 viviendas en distintas fases de ejecución. Este plan incluye alquileres protegidos que oscilan entre los 250 y 400 euros y programas específicos para facilitar el acceso a jóvenes y familias con dificultades.

En este marco, la Empresa Municipal de la Vivienda, ‘Almería XXI’, juega un papel clave, con una trayectoria de más de 1.100 viviendas promovidas. Esta cifra la convierte en la principal actuación pública en materia de vivienda en la provincia. El modelo municipal se centra en “incrementar la oferta de vivienda, movilizar suelo disponible, fomentar la colaboración público-privada y garantizar seguridad jurídica”.

El problema de la vivienda no se resuelve con eslóganes, sino con gestión, planificación y resultados” Eloísa Cabrera Concejal de Urbanismo

Críticas a la gestión estatal

Eloísa Cabrera ha señalado que el debate de fondo es sobre el modelo a seguir. “Frente a quienes plantean cronificar la dependencia de la vivienda social, el Ayuntamiento apuesta por generar oportunidades reales de acceso, combinando alquiler asequible, vivienda protegida y acceso a la propiedad”, ha afirmado.

La concejala ha criticado que las mociones de la oposición parten de diagnósticos “distorsionados” y omiten el trabajo que ya se está realizando. En contraposición, ha cuestionado los anuncios del Gobierno de España, indicando que “tras años de promesas y cifras infladas, los resultados están muy lejos de los compromisos adquiridos”, lo que ha agravado el problema del acceso a la vivienda en el país.

Desde el Equipo de Gobierno también se ha defendido el modelo de la Junta de Andalucía, basado en facilitar suelo y agilizar procesos, como una alternativa eficaz. El Ayuntamiento ha concluido reiterando su compromiso con medidas reales frente a “titulares vacíos”. “El problema de la vivienda no se resuelve con eslóganes, sino con gestión, planificación y resultados”, ha sentenciado Cabrera.