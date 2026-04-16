Rescatan a un pasajero británico del crucero 'Celebrity Equinox' en Cartagena

Este miércoles, Salvamento Marítimo ha coordinado la evacuación de un pasajero británico desde el crucero 'Celebrity Equinox'. La decisión se ha tomado tras la recomendación del médico de a bordo, quien solicitó un traslado urgente por vía marítima debido a una emergencia médica.

Un operativo de rescate en alta mar

El dispositivo se ha activado cuando el buque de pasaje ha solicitado asistencia al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Cartagena. Ante la situación, se ha movilizado la embarcación Salvamar Draco, que ha sido la encargada de llevar a cabo la evacuación del pasajero con éxito.

El traslado se ha realizado hasta el puerto de Cartagena, donde esperaba una ambulancia para proceder con la atención sanitaria del afectado. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado o la gravedad del pasajero.