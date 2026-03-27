Cae un grupo criminal en Plasencia dedicado al tráfico de drogas con 14 detenidos

La Policía Nacional ha desarticulado en Plasencia un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico de drogas. En la operación, que tuvo lugar el pasado 25 de marzo, han sido detenidas 14 personas, nueve hombres y cinco mujeres, de las cuales dos son menores de edad, por delitos contra la salud pública y amenazas graves.

Un punto de venta muy activo

La investigación, enmarcada en la Operación TULIPAN, comenzó a principios de año. Los agentes de la Policía Judicial de Plasencia detectaron un punto de venta de droga muy activo en la barriada de Gabriel y Galán, donde observaron un flujo constante de consumidores que accedían a un mismo bloque de viviendas para adquirir los estupefacientes.

A través de vigilancias discretas y seguimientos, los investigadores lograron identificar los domicilios utilizados para la venta y a las personas implicadas en la trama. Durante esta fase, se tramitaron hasta 18 actas por tenencia o consumo de drogas a compradores vinculados con la red.

Registros y material incautado

Con los indicios recabados, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro de cuatro inmuebles. En el operativo, los agentes intervinieron un total de 284 gramos de cocaína, tanto en roca como en dosis preparadas para su venta, 1.000 gramos de marihuana y 195 gramos de hachís.

Se intervinieron un centenar de armas blancas

Además de la droga, se incautaron 36.190 euros en efectivo, un revólver con munición, una pistola simulada y más de 100 armas blancas, incluyendo cuchillos de grandes dimensiones, navajas, hachas, catanas y sables. Durante el registro, uno de los detenidos arrojó una caja fuerte por el balcón para intentar deshacerse de las pruebas.

El operativo se ha saldado con la detención de 14 personas de entre 17 y 55 años. Doce de ellas, incluido un menor, están acusadas de un delito contra la salud pública, mientras que a las otras dos, también con un menor implicado, se les imputan amenazas graves a agentes de la autoridad.