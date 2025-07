UPA-UCE exige a la Junta el pago urgente de las ayudas por la lengua azul y la crisis de la cereza

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha reclamado este lunes en la Comisión de Agricultura de la Asamblea que la Junta agilice el pago de las ayudas excepcionales por desastres naturales aprobadas en mayo. Huertas ha insistido en la necesidad de que los ganaderos afectados por la lengua azul y los productores de cereza reciban “cuanto antes” estas compensaciones para hacer frente a las graves pérdidas sufridas.

Estamos especialmente preocupados por la parte correspondiente a la línea de apoyo a los cereceros, ya que hay todavía muchos expedientes, más de 500 agricultores cereceros que vendían a empresas privadas y cuyos expedientes están todavía analizándose por parte de la administración. Es necesario que se resuelvan cuanto antes para que esos agricultores puedan cobrar al mismo tiempo que el resto, puesto que han tenido las mismas pérdidas, desgraciadamente.

Ignacio Huertas Secretario general de UPA-UCE Extremadura

Asegura además, que estas líneas de ayudas "no son todas las justas que nosotros consideramos que deberían de ser", esto porque no se ha abierto "una línea complementaria con fondos propios por parte de la administración autonómica". Lo que ha hecho que no se contemplen cuestiones de diferenciación en la ayuda, "como aquellos agricultores que son agricultores o ganaderos a título principal, una diferenciación en base a esto, o también la problemática que hemos tenido de que los ganaderos, con respecto al tema de la lengua azul, no han cobrado en base a las pérdidas reales que ha tenido cada uno del número de animales que ha fallecido".