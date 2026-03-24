La Semana Santa de Cáceres se renueva con nuevos recorridos, horarios y tallas

Las 17 cofradías de Cáceres ya lo tienen todo listo para las 24 procesiones que discurrirán por la ciudad durante la próxima Semana Santa. Un total de 52 pasos saldrán a la calle, algunos de ellos con tallas restauradas, nuevos estandartes y candelería de estreno. Todos los detalles de estas novedades se pueden consultar en la guía de bolsillo que ha editado la cadena COPE en Cáceres, disponible de forma gratuita.

Principales novedades en los desfiles

Este año presenta varias novedades en los recorridos y horarios de algunos desfiles. Por ejemplo, la Cofradía del Nazareno ha recortado en 45 minutos la procesión del Domingo de Ramos del Señor Camino del Calvario y la Virgen de la Misericordia. Por su parte, la cofradía de Jesús Condenado se recogerá en la ermita de San Blas, su nueva sede canónica, modificando su itinerario habitual.

La Cofradía de Batallas también introduce cambios. La procesión del Lunes Santo ha adelantado su horario de salida a las 20:50 horas y ha acortado su recorrido. Además, la procesión de Nuestra Señora del Buen Fin y Nazaret, el Sábado Santo, cambiará parte de su itinerario para discurrir por la calle Pintores, un tramo más recogido y estrecho.

Nuevas imágenes y restauraciones

Una de las grandes novedades de esta Semana Santa es la incorporación de una nueva talla de María Magdalena en la Cofradía de las Batallas. La imagen acompañará al Fervoroso Cristo del Refugio el Lunes Santo y a la cruz vacía junto a la Virgen del Buen Fin y Nazaret durante el Sábado Santo. Asimismo, la Virgen de la Esperanza de la Cofradía de los Ramos lucirá por primera vez su imagen restaurada, con un rostro más luminoso y pestañas y lágrimas nuevas.

Miguel Ángel Mena María Magdalena, nueva imagen de la cofradía de Las Batallas

Consulta la guía gratuita de COPE

Para no perderse ningún detalle de horarios, itinerarios y novedades, la cadena COPE en Cáceres ya ha puesto a disposición del público su tradicional guía de Semana Santa. Se trata de una práctica guía de bolsillo, de consulta rápida y fácil de llevar. Los interesados pueden recogerla de manera totalmente gratuita en la emisora, ubicada en la calle María Telo Núñez, número 2.