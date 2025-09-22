sucesos
Una reyerta en pleno centro de la ciudad deja un fallecido y 5 jóvenes detenidos
Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana de este domingo en la avenida virgen de Guadalupe donde comenzó una pelea entre dos grupos de jóvenes
Redacción COPE Cáceres
Cáceres - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
En las próximas horas pasarán a disposición judicial los 5 jóvenes de entre 20 y 30 años detenidos a primera hora de la mañana de este domingo en Cáceres tras protagonizar una pelea que ha acabado con la vida de un varón nicaragüense de 25 años.
Los hechos se produjeron en el centro de la ciudad, en el avenida virgen de Guadalupe, junto al estanco 24 horas y el hotel Alcántara pasadas las 08:30 horas. Las detenciones se practicaron poco antes de las 9:00 de la mañana en la avenida Ruta de la Plata.
El ayuntamiento de Cáceres costeará los gastos del funeral del fallecido cuya familia pedía ayer en redes sociales una ayuda económica para practicar las exequias. También el obispado, a través de la delegación de misiones, ha brindado toda la ayuda a la familia del fallecido que llevaba tres años residiendo en la capital cacereña.
