Un pueblo de Cáceres sin servicio postal: "ha impedido el reparto de citaciones médicas, notificaciones oficiales y correspondencia local"

El Ayuntamiento de Aldea del Cano (Cáceres) ha denunciado públicamente "el grave e inaceptable abandono" del servicio público postal que Correos está llevando a cabo en este municipio, sumándose así "al sistemático desmantelamiento de servicio público de Correos en el medio rural", apunta el consistorio en un comunicado.

La situación ha alcanzado un punto crítico durante la semana del 29 de septiembre al 6 de octubre de 2025, al quedar la oficina de Correos de Aldea del Cano cerrada y sin servicio por la falta de cobertura de una baja de personal titular. Esta "negligente gestión" ha impedido el reparto de citaciones médicas, notificaciones oficiales, correspondencia local y la prestación de otros servicios esenciales que asume Correos, recoge la nota.

Inoperancia y falta de respeto institucional

La corporación municipal del ayuntamiento de Aldea del Cano lamenta que la Delegación de Correos en Cáceres "no solo haya dejado desatendida a nuestra población, sino que tampoco haya mostrado el mínimo respeto institucional" al no notificar esta interrupción del servicio al ayuntamiento. Los vecinos y esta Administración solo fueron informados mediante un simple cartel de "cerrado hasta nueva orden" colocado en la oficina local.

No es admisible que un servicio esencial como el postal, que actúa como columna vertebral de la comunicación para nuestros mayores y para el funcionamiento administrativo, se deje caer de esta manera". La pasividad de Correos, al no cubrir bajas ni vacaciones, está generando un cúmulo de perjuicios incalculables a nuestros ciudadanos, que van desde la pérdida de citas médicas hasta el retraso en trámites legales.

Quejas vecinales por un "servicio degradado"

Según recoge el comunicado, el ayuntamiento habría recibido numerosas quejas que demuestran la progresiva degradación del servicio. Así, "se han registrado varios días sin reparto de correo, y en otras ocasiones, se ha realizado la distribución por la tarde de forma claramente insuficiente". La situación ha llegado al extremo de tener que recibir la prensa diaria del ayuntamiento por la tarde, una imagen que ilustra la falta de organización y el deterioro de la calidad en la prestación.

El ayuntamiento de la localidad considera que la actitud de la dirección de Correos, al priorizar el ahorro de costes sobre su obligación de Servicio Postal Universal, contribuye directamente "a la despoblación y al aislamiento de las zonas rurales".

Acciones legales y llamamiento a los afectados

Ante esta situación de desamparo, el ayuntamiento de Aldea del Cano denunciará formalmente de esta situación a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, y a otras instituciones, para que se tomen las medidas oportunas y se garantice la reanudación del servicio de manera estable e inmediata.

Por otra parte, ante el incumplimiento de Correos de sus obligaciones de servicio publico "hacemos un llamamiento urgente a todos los ciudadanos y empresas afectados por el cierre y el deterioro del servicio para que presenten sus propias reclamaciones y emprendan acciones legales" contra este abandono.