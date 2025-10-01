Las obras de ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres comienzan la próxima semana

La presidenta del TSJEx ha avanzado que el comienza de las obras es "inminente"

Las obras de ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres, situado en la ronda de San Francisco, comenzarán la semana que viene, según ha avanzado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, quien ha recordado que la firma del contrato se firmó el pasado 10 de septiembre y el plazo para comenzar los trabajos era de un mes.

"Es inminente", ha resaltado Tena en alusión al arranque de este proyecto, si bien ha señalado que al principio los trabajos no son visualmente apreciables porque se trata del replanteo, "pero las obras empiezan sí o sí la semana que viene".

Cabe recordar que el ministerio de Justicia ha adjudicado esta obra, por 12,4 millones de euros, a la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil SAU, y el plazo de ejecución de los trabajos es de 36 meses.

En el Palacio de Justicia de Cáceres se integran los actuales juzgados de la ciudad, que tras la implantación de la Ley 1/2025 será el Tribunal de Instancia, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).

Las instalaciones se componen de dos espacios distribuidos entre la planta baja y la planta primera, conectados, a su vez, con el actual edificio del Palacio de Justicia a través de una pasarela. La superficie total de la ampliación será de 8.790 metros cuadrados y se realizará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Cáceres.