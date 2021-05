Los extremeños menores de 60 años vacunados por error con AstraZeneca comienzan a asociarse

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha vacunado este pasado miércoles por error a 94 personas menores de 60 años con la vacuna de AstraZeneca en el Palacio de Congresos de Cáceres, y una de ellas, Raquel Arroyo, profesora del IES Norba Caesarina de la capital cacereña, que ha pedido que "se depuren responsabilidades".

Así, ha señalado que estas 94 personas están en contacto porque "se están asociando" y aunque no sabe "a dónde se va a llegar ni qué se va a conseguir" pero "se está moviendo". "Creo que no se puede conseguir nada pero por lo menos que se oiga", ha apuntado, toda vez que ha evidenciado que la vacuna ya está inyectada pero "alguna persona tendrá responsabilidad en esto".

De este modo, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha explicado que "a la mañana siguiente" de inyectarse la llamaron y le dijeron que "ha habido un error" y no le han puesto Moderna sino AstraZeneca pero que no se "preocupe porque es segura".

Esta polémica ha surgido después de que la Cadena COPE avanzara el caso de numerosos trabajadores esenciales de la capital cacereña que han recibido por error la vacuna de AstraZeneca pese a ser menores de 60 años.

"Yo no digo que no sea segura, yo creo que lo es, pero claro si no era segura en marzo, no era segura en abril, no se la ponen a los que ya están vacunados con la primera dosis hasta que se tomen las decisiones en Sanidad que se tienen que tomar, ahora para nosotros sí es segura, yo no lo sé", ha lamentado.

Además, esta profesora ha subrayado que tiene "un caso particular" porque ha tenido cáncer de mama y le han dicho "que no tiene contraindicación" pero eso ella "no" lo sabe. "No entiendo cómo se ha cometido ese error", ha manifestado.

Del mismo modo, ha resaltado que ahora están a la espera de lo que se decida la próxima semana con respecto a la segunda dosis de esta vacuna pero ha afirmado que ella "no mezcla vacunas".

Finalmente, Arroyo ha señalado que "es la cuarta vez" que la convocan para vacunarse porque primero fue en marzo pero se suspendió la vacunación con AstraZeneca, después "no aparecía" en las listas y la tercera vez "volvieron a suspender AstraZeneca para menores de 60 años".