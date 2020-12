Hosteleros extremeños proponen cerrar a la 1 y ampliar aforos en Navidad

Este miércoles podría salir del Consejo Interterritorial de Sanidad, el plan nacional de medidas para hacer frente a la pandemia de cara a las fiestas navideñas.

Ya los hosteleros extremeños han hecho una propuesta al gobierno regional para un mes de diciembre en el que facturan normalmente el doble que el resto de cualquiera de los otros meses, que afrontan sin reservas en cenas de empresa y que ayuda a afrontar la "cuesta” de los meses de enero y febrero.

Ampliación de horario de cierre de bares y restaurantes a la 1:00 desde el 10 de diciembre hasta el 10 de enero, considerando “completamente necesaria“ entre los días 10 y 20 de diciembre, es su principal petición de cara a suavizar las restricciones estas fiestas navideñas, siempre en función de la evolución de la pandemia.

Así lo exponen en una nota de prensa que firman las asociaciones cacereñas de hostelería Acabares, Zona Pizarro Monumental, Zona Centro y la emeritense Abacare.

Además, según ha explicado a COPE José Parodi, de la Plataforma Extremeña de Bares y Restaurantes, están en contacto con hosteleros de Mérida, Badajoz, Cáceres, Plasencia y Villanueva y se quiere contar con otras asociaciones a la hora de conformarse como federación.

“Lo más importante quizás es que queremos que haya una ampliación de horarios, al menos hasta la 1 de la madrugada, una hora más que es necesaria para que los restaurantes recuperen algo de la noche y sobre todo en este mes, algo más peligroso y con más afluencia de público”, ha afirmado Parodi.

Además, piden aumentar aforos y el número de personas en mesa, de 6 a 10.

“Podríamos pasar a diez personas, aunque si piensan que es mucho podría ser ocho, pero podemos dar un paso para adelante, al igual que los aforos del interior de los locales, al 60 ó 70 por ciento, para que esos espacios que hasta la fecha se han cuidado y se siguen cuidando, prueba de ello es que no habido un alto nivel de contagios en la hostelería. Por eso creemos que con responsabilidad y contemplando las medidas de seguridad se puede hacer”, ha reiterado.

“Nos tienen abiertos, pero con un apoyo extraño al sector. Nos gustaría más claridad, que hubiera un apoyo de las instituciones en la dirección de que somos sitios seguros e invitar a la gente a que puede acudir a comer a los restaurantes y que con el toque de queda cada uno a su casa”, ha expuesto este hostelero a COPE.

Y es que “quitando casos puntuales”, los bares y restaurantes han demostrado “perfectamente” el cumplimiento de las medidas sanitarias, ha recalcado Parodi, una “responsabilidad” que “a veces no se ve en otros establecimientos”, por ejemplo, ha expuesto, se ve “más limpieza en los bares y terrazas que algunos hospitales”

“Yo me he sentado, me levanto y se sienta otro, y nadie limpia aquello”, ha agregado en relación a lo que sí se hace en el sector de la hostelería.

Según los hosteleros, estas propuestas han sido consideradas, tanto para mejorar el control de las ciudades de cara a la pandemia como para facilitar el trabajo de estos establecimientos.

Así, estas medidas, a su juicio, serían buenas para todos, incluso “sanitariamente”, al no concentrar todos los eventos a mediodía y dando una hora más a la noche.

“Podríamos repartir el público, no aglutinarlo a las tres de la tarde, sino un 60-40, a mediodía y por la noche. Habría mayor control con los clientes. Interesa que los locales estén funcionando y mantener las normas, evitando que el público esté por la calle”, ha agregado.

Y es que, en su opinión, el ocio no controlado, las fiestas privadas, ha aumentado considerablemente debido a las restricciones a la hostelería, un entorno, el de los pisos, donde se dan mayor número de contagios.