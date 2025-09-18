sucesos
Herido grave un varón de 33 años por un apuñalamiento en Tiétar (Cáceres)
El presunto autor de los hechos es otro hombre de 28 años, que también ha resultado herido
Redacción COPE Cáceres
Cáceres - Publicado el
1 min lectura
Una discusión entre dos varones en la noche de ayer en la localidad de Tietar, en Cáceres, deja a un hombre herido grave por arma blanca.
La Guardia Civil ha informado que sobre las 22:30 horas de este miércoles, 17 de septiembre, se registró una discusión entre dos varones, de 28 y 33 años de edad, en la localidad cacereña.
Durante el altercado, uno de ellos resultó apuñalado con un arma blanca lo que le provocó lesiones de gravedad. El herido, de 33 años, fue evacuado inicialmente al Hospital de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y, posteriormente, trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.
El presunto autor de la agresión también tuvo que ser ingresado en el Hospital de Navalmoral de la Mata (Cáceres), también con lesiones graves.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres investiga los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido.
Escucha en directo
COPE CÁCERES
"Ya saben ustedes que al de Waterloo cada equis tiempo le da por elevar el tono y entonces se da unos golpes de pecho, y amenaza a Sánchez"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h