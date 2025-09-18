COPE
Herido grave un varón de 33 años por un apuñalamiento en Tiétar (Cáceres)

El presunto autor de los hechos es otro hombre de 28 años, que también ha resultado herido

El suceso tenía lugar anoche, sobre las 22:30 horas en Tiétar, Cáceres

Ayuntamiento de Tiétar

Redacción COPE Cáceres

Cáceres - Publicado el

1 min lectura

Una discusión entre dos varones en la noche de ayer en la localidad de Tietar, en Cáceres, deja a un hombre herido grave por arma blanca.

La Guardia Civil ha informado que sobre las 22:30 horas de este miércoles, 17 de septiembre, se registró una discusión entre dos varones, de 28 y 33 años de edad, en la localidad cacereña. 

Durante el altercado, uno de ellos resultó apuñalado con un arma blanca lo que le provocó lesiones de gravedad. El herido, de 33 años, fue evacuado inicialmente al Hospital de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y, posteriormente, trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. 

El presunto autor de la agresión también tuvo que ser ingresado en el Hospital de Navalmoral de la Mata (Cáceres), también con lesiones graves. 

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres investiga los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido.

