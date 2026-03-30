Un helicóptero del Infoex trabaja en la extinción de un incendio en Losar de la Vera

Un helicóptero del Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) trabaja este lunes, 30 de marzo, en la extinción de un incendio declarado en una zona de alta montaña en Losar de la Vera (Cáceres). En la zona también están desplegados un agente del medio natural y un coordinador del Infoex, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Otros fuegos controlados en la región

Las mismas fuentes detallan que ya están controlados o extinguidos los fuegos declarados este pasado domingo en la región, entre ellos el de Acebo, en la Sierra de Gata, donde trabajaron medios del Plan Infoex de la Junta de Extremadura, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Diputación de Cáceres.

En concreto, en este incendio, en el que la Junta de Extremadura apunta a una quema agrícola como origen del mismo, se movilizaron cinco unidades de bomberos forestales, una brigada helitransportada, un helicóptero, una maquinaria pesada y dos agentes del Medio Rural.