La entrada en servicio de la línea eléctrica del tren Plasencia-Badajoz, "la próxima semana"

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ha apuntado a la próxima semana como fecha para la entrada en servicio de la línea eléctrica del tren Plasencia-Badajoz, aunque ha dicho que “oficialmente” no cuentan con ninguna comunicación por parte de las autoridades competentes.



A preguntas de los medios este jueves, Martín ha asegurado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, ya ha solicitado una reunión con el nuevo ministro del ramo Óscar Puente y está a la espera de ser convocada.



“Oficialmente no tenemos ninguna comunicación, pero creo que va a ser en los próximos días, tengo entendido que posiblemente en la próxima semana, si no hay ningún contratiempo, la puesta en servicio de la electrificación del tramo entre Badajoz y Plasencia pueda realizarse, eso ya depende de Renfe y de Adif”, ha dicho.



Según se anunció el pasado mes de octubre por parte del entonces secretario de Estado en funciones de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, tras una reunió con Martín, dicha línea eléctrica iba a estar operativa durante el mes de noviembre.



Entonces el Gobierno manifestó que un tren Avant estaría disponible para su uso comercial de pasajeros a alta velocidad, hasta 250 kilómetros por hora, entre Plasencia y Badajoz, pero hasta el momento no se ha estrenado la electrificación de esta línea.