Ejemplo de generosidad único en España: Chema y María José acogen en su casa a personas dependientes

En COPE te estamos contando la historia de una familia única en España. La que forman Chema Tovar y María José Pérez. Un matrimonio que hace 30 años, dieron pie a una iniciativa preciosa. La de acoger, en su propio hogar en Casar de Cáceres, a personas dependientes y tuteladas que hasta entonces, vivían en edificios ligados a la Administración. Hoy, 30 años después, comparten su día a día con sus dos hijas biológicas y otras cuatro personas dependientes que están bajo su cuidado.

Una bonita iniciativa pero que tiene sus claroscuros. El día a día es difícil. Chema y María José están pagando de su bolsillo, desde el 1 de enero, las necesidades de estas personas. El propio Chema nos dice: “Si tenemos necesidades, se nos tiene que atender. No se pueden burocratizar los problemas porque por el camino hay mucho dolor y mucha muerte. Ahora mismo,-denuncia Chema- con la Ley de la Dependencia, no puede ser que se mueran las personas ¡y no les llegue a tiempo la ayuda!”

Sobra burocracia en este tipo de procesos. Ese es el titular que nos deja la historia de Chema y María José.

































Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado