Detienen a dos furtivos que arrojaron seis cabezas de corzo para eludir un control policial

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna en su modalidad de caza furtiva. El arresto se ha producido después de que los individuos, residentes en la provincia de Huelva, arrojaran una mochila a la cuneta de la autovía A-5, a la altura de Trujillo (Cáceres), al percatarse de un control de vehículos. En el interior de la mochila se encontraron seis cabezas de corzo decapitadas recientemente.

Una huida frustrada

Los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo, cuando los agentes de Tráfico alertaron del hallazgo. Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se hicieron cargo de la investigación y, tras una inspección, verificaron que cinco de los trofeos aún no habían iniciado el proceso de descorreado, conservando la piel que recubre las astas.

Las pesquisas permitieron reconstruir la secuencia, identificando un turismo de color blanco desde el que se lanzó la mochila. Los agentes han determinado que los ocupantes habrían realizado un viaje de ida y vuelta desde Huelva con el único propósito de cazar furtivamente, probablemente en Castilla y León, donde la especie estaba en veda.

Graves consecuencias legales

Los dos hombres han sido detenidos y se enfrentan a posibles penas de prisión de seis meses a dos años o a multas, además de una inhabilitación para cazar de dos a cinco años. La pena podría agravarse al haberse cometido el delito durante el periodo de veda, con el consiguiente perjuicio para la biodiversidad y el ciclo reproductivo de la especie.

El valor de los daños económicos causados por esta actividad de caza furtiva se ha estimado en una cifra que supera los 21.000 euros.