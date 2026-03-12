Aparece una pintada vandálica con siglas de Vox en el Arco de Santa María de Burgos en la recta final de la campaña electoral

El Arco de Santa María, uno de los monumentos más emblemáticos de Burgos, ha amanecido este jueves con una pintada vandálica. Según ha informado la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, Andrea Ballestero, el grafiti fue descubierto a las 6 de la mañana y se trata de unas letras grandes en color verde con el 'tag' de 'VOX'.

Un delito contra el patrimonio

Ballestero ha destacado la gravedad de los hechos, explicando que al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), el acto no se considera una simple pintada en mobiliario urbano, sino un delito muy grave. La portavoz ha sido tajante al respecto: "Realizar una pintada de esas características en el arco de Santa María, pues, desde luego, no tiene cabida".

Llamamiento a la colaboración ciudadana

El consistorio ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que cualquier persona que haya visto algo o tenga información sobre la autoría de la pintada lo comunique a la Policía Local. Según el aviso de los agentes, la pintura estaba fresca en el momento del hallazgo, lo que indica que el acto vandálico se produjo durante la madrugada de hoy.

Desde el equipo de Gobierno han trasladado su sincero rechazo a esta situación y han confirmado que ya se ha dado aviso a los servicios de limpieza para que procedan a eliminar el grafiti a la mayor brevedad posible del monumento.