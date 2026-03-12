Alicante se blinda contra las inundaciones con la restauración de sus principales barrancos

Toño Peral, edil de Urbanismo: "Estas intervenciones favorecerán el disfrute ciudadano de estos corredores y optimizarán su capacidad de drenaje".

El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha un plan para la recuperación ambiental, ecológica y paisajística de los barrancos de las Ovejas, Aguamarga y Orgegia-Juncaret. Esta iniciativa, enmarcada en el nuevo Plan General Estructural (PGE), busca restaurar paisajes de alto interés y, sobre todo, mejorar la resiliencia de la ciudad frente al riesgo de inundaciones.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha explicado la importancia de estos corredores hídricos para la capital. "El Barranco de las Ovejas, el de Aguamarga y el de Juncaret son espacios verdes y azules cruciales para Alicante no solo por su valor ambiental, sino también por su relevancia a la hora de canalizar el agua de lluvia y evitar inundaciones", ha señalado el edil.

Según Peral, el PGE apuesta por su "regeneración ambiental y su puesta en valor como espacios naturales para el disfrute ciudadano", además de "mejorar su funcionalidad y su capacidad de drenaje para reducir riesgos ante grandes precipitaciones". Para ello, se impulsarán programas de paisaje específicos.

Objetivos de las actuaciones

Las actuaciones previstas persiguen la restauración del régimen natural de los cauces y de la vegetación de ribera, así como la renaturalización de sus márgenes para mejorar la biodiversidad. También se busca reducir el riesgo de inundación a través de soluciones basadas en la naturaleza y consolidar los barrancos como elementos accesibles dentro de la infraestructura verde de Alicante.

Un plan para cada corredor

En la Rambla de Rambutxar – Barranco de las Ovejas, se priorizará la mitigación de inundaciones entre la Cañada del Fenollar y el Moralet, además de la restauración del cauce para reforzar su integración con el barrio de San Gabriel. Para el Barranco de Aguamarga – Barranco del Infierno, el plan contempla la recuperación del paisaje agrario en zonas próximas a la A-31 y El Rebolledo, la renaturalización del entorno del Pla de la Vallonga y la consolidación de la Vía Augusta como corredor cultural.

Por su parte, el Barranco de Orgegia - Juncaret se ha definido como un eje estratégico de conectividad interior-costa. Las intervenciones se centrarán en restaurar el cauce y potenciar su integración paisajística para consolidarlo como un corredor estructurante de escala supramunicipal. Además, en los tres casos se fortalecerá la conexión con otros espacios como la Vía Litoral, la Sierra del Porquet o el Cinturón Verde Periurbano.

Un plan para los próximos 20 años

El equipo de Gobierno del alcalde Luis Barcala se encuentra ultimando la redacción del PGE, calificado como el documento urbanístico más importante de los últimos 39 años. Este plan establece las pautas para el desarrollo social y económico de Alicante, así como la dotación de infraestructuras y espacios libres para las próximas dos décadas.

Como parte del proceso, el Ayuntamiento iniciará este jueves un proceso de divulgación y participación ciudadana. La primera mesa temática, que tendrá lugar a las 17:30 horas en Puerta Ferrisa, abordará precisamente las actuaciones relativas a la infraestructura verde y el suelo no urbanizable, y sus conclusiones se incorporarán al borrador final del plan.