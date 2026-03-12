Rafa Sadoc expone la odisea de hacer cine en Andalucía con su nueva película 'Aulas de cine'

El cineasta Rafa Sadoc estrena este sábado, 14 de marzo, su nueva película, 'Aulas de cine', un proyecto que supone su regreso a la dirección. El estreno tendrá lugar en Sanlúcar de Barrameda, en el auditorio Manolo Sanlúcar, con tres pases (17:00, 19:00 y 21:00 horas), y nace como una historia de cine dentro del cine que busca activar el alma creativa del espectador.

La trama de la película se centra en un cineasta venido a menos que acaba impartiendo clases en un instituto de Sanlúcar a diez alumnos que no tienen claro qué hacer con su vida. Para motivarlos, les proyecta cinco cortometrajes de referencia en la filmografía española: 'Cinta' de Javier Fesser, 'Los Gitanos' de Roberto Pérez Toledo, '10 Minutos' de Alberto Ruiz Rojo, 'Cuerda' de Pedro Solís y 'Capicúa' de Roger Villarroya.

A raíz de este visionado, los jóvenes se lanzan a crear sus propias historias, cortometrajes con un marcado carácter local que abordan temas como el fútbol base o la droga en la playa de Sanlúcar. Estas piezas, ideadas por los estudiantes, conforman la verdadera trama de la película, un reflejo del propio camino de Sadoc, que se inició en el cortometraje y llegó a ganar el premio de la RTVE al mejor guion en 2014.

La odisea del cine independiente

El director ha aprovechado el lanzamiento para reivindicar la enorme dificultad de sacar adelante un proyecto cinematográfico en Andalucía. Sadoc lamenta que, sin el respaldo de un gigante del sector, el camino es casi inabordable: "Como no tengas detrás una plataforma como Netflix, Amazon and Company, o a Atresmedia o Televisión Española, es muy complicado". Prueba de ello, explica, es que les "ha sido casi imposible" acceder a grandes escaparates como el Festival de Málaga.

Es muy difícil hacer cine con un presupuesto que no llegue a 100.000 euros" Rafa Sadoc

La barrera económica es otro de los grandes obstáculos. Según Sadoc, una película pequeña en España se mueve en presupuestos de "entre 300.000 y 400.000 euros", una cifra que para un equipo independiente "ahora mismo está muy alto". El director califica como "una verdadera odisea" reunir 100.000 euros y afirma que "es muy difícil hacer cine con un presupuesto que no llegue a 100.000 euros", lamentando no haber alcanzado nunca "los puntos suficientes" para recibir las ayudas económicas de la RTVA.

Pese a las dificultades, Rafa Sadoc se muestra firme en su compromiso de "pelear por seguir haciendo cine aquí" en Cádiz y con el talento local. "Hay unos mimbres estupendos, donde hay unos actores y unas actrices increíbles, donde hay equipos técnicos que están rodando por todos los puntos de España", asegura, y confiesa que "sería bonito tener un equipo de Cádiz con gaditanos".

Un estreno itinerante por España

A diferencia de la tendencia actual, el equipo ha decidido no vender la película a una plataforma y apostar por un recorrido de "cine itinerante" con las productoras Chronema y La Jimita Verde. El objetivo es llevar la cinta a ciudades pequeñas, cineclubs y foros "que estén apostando por el cine", en un contexto donde las salas comerciales tienden a desaparecer. "Los cines se están perdiendo y es la realidad", sentencia el director.

Tras su estreno en Sanlúcar, la película iniciará una gira que la llevará a ciudades como Madrid, Barcelona, Tenerife, Lanzarote, Granada, Sevilla y Toledo. Esta estrategia de distribución fue posible gracias al impulso de Hervás Iglesias, productor de 'La isla mínima', quien animó a Sadoc a rodar este guion.

Un puente hacia el futuro

'Aulas de cine' nace también con la ambición de ser "el puente" para conseguir financiación para un proyecto de mayor envergadura. Se trata de un guion basado en una leyenda urbana futbolística sobre una peña del Athletic Club de Bilbao en Cádiz que, para asistir a la final de la Europa League de 2012, confunde Bucarest con Budapest en su viaje.

El resultado es una "road movie muy divertida y muy de aquí" que, sin embargo, requiere un presupuesto mayor para poder levantarse. "Lo que intentamos con 'Aulas de cine' es que sea el puente para que nos hagamos más visibles y consigamos esa financiación para poder llevar a cabo lo que queremos, que es hacer cine desde Cádiz", concluye Sadoc.