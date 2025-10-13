Cáceres presenta en Bruselas su modelo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

El director general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura; la coordinadora de Cáceres 2031, Iris Jugo; y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez.

La ciudad de Cáceres ha presentado este lunes en el Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica) su modelo cultural basado en la importancia de la ruralidad y "en el cuidado" para ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

"La cultura es cuidado, y el cuidado puede transformar incluso los territorios más periféricos en centros europeos de creatividad y conexión", ha explicado la coordinadora del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, Iris Jugo, durante la presentación del proyecto.

Jugo, que ha estado acompañada por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, ha participado en la jornada “Estrategias culturales para el crecimiento regional”, organizada por la Red RICC en el marco de la Semana Europea de las Regiones.

El evento ha estado moderado por el director de la Oficina de Unesco en Bruselas, Lodovico Folin Calabi, y junto a Cáceres 2031 han intervenido la región italiana de Emilia-Romaña, el ayuntamiento de Iasi (Rumanía) y País Vasco.

Bajo el lema "Cultura del Cuidado: pertenencia rural y oportunidades desde la periferia", Jugo ha defendido que en Extremadura la cultura se entiende como un servicio público esencial “al mismo nivel que la salud o la educación”.

De esta forma, ha destacado el papel de las comunidades rurales como espacios de cohesión y creatividad.

“Vemos la cultura como un motor de cohesión, una herramienta de igualdad y un laboratorio de pertenencia”, ha explicado.

En este sentido, el proyecto Cáceres 2031 se articula sobre la "infraestructura cultural del cuidado" desarrollada a lo largo de los años en Extremadura, con centros de actividad cultural en cada municipio extremeño que agrupan y comparten programación artística.

El concepto en el que se basa la candidatura de Cáceres es la "transcultura", que se inspira en la práctica tradicional de la trashumancia, recoge el consorcio en nota de prensa.

Jugo ha detallado que se trata de “una metáfora contemporánea de Europa: nos movemos juntos, cuidamos del camino y compartimos los recursos”, en lo que ha denominado "la Trashumancia Cultural del siglo XXI".

El proyecto se apoya también en experiencias locales desarrolladas a lo largo de todo el mundo rural extremeño.

"La cultura aquí no es un gasto, puede llegar a ser un ecosistema”, ha subrayado.

Desde la candidatura cacereña se está trabajando "para conectar los pueblos extremeños mediante una programación cultural compartida, plataformas digitales y cooperación europea", de forma que "cada pequeño pueblo se convierte en un nodo dentro de una red europea de creatividad".

A su juicio, este modelo se alinea también con los principios que se han debatido recientemente en MONDIACULT 2025, la conferencia mundial organizada de la Unesco, que reconocen la cultura como un bien público y un pilar del desarrollo sostenible.

Así, las líneas estratégicas del proyecto de Cáceres incluyen acceso e igualdad cultural, diversidad y diálogo, sostenibilidad, educación y creatividad y derechos culturales.

“La cultura es nuestro lenguaje común de cuidado y convivencia”, ha concluido Jugo, que ha destacado la importancia de que Europa “mire de nuevo hacia sus periferias, porque desde allí aprendemos a ver el centro de otra manera”.

Además de presentar el proyecto en el Parlamento Europeo, los representantes de Cáceres 2031 mantendrán encuentros con representantes de entidades como Eurocities, Culture Action Europe, Europa Nostra, la Comisión Europea, el Real Instituto Elcano y Unesco.