¿Tienes algún proyecto artístico o cultural que pueda encajar en Cáceres 2031?

Los proyectos deben ser "coherentes" con los objetivos de la candidatura, según destaca su coordinadora, Iris Jugo

La candidatura de Cáceres a la Capitalidad Cultural Europea en 2031 ha abierto hoy el plazo público de presentación de proyectos artísticos y culturales. Así, hasta el 1 de noviembre cualquier persona, colectivo, asociación o entidad creativa puede presentar su propuesta, sin importar la disciplina artística o el tamaño del proyecto, ni el lugar de procedencia del mismo. Esta acción da continuidad al proceso de escucha activa impulsado desde el momento en el que se puso en marcha la candidatura.

Las propuestas se recogerán a través de la web oficial de la candidatura ( https://caceres2031.org/#joinus) y el objetivo es que los proyectos aprobados se incluyan en el ‘bidbook’, es decir, el documento propuesta de la ciudad.

Según han explicado hoy Jorge Suárez, concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres; e Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, los proyectos deben “ser coherentes” con los objetivos de la candidatura cacereña.

De esta forma, deben encajar en los ejes estratégicos de la candidatura, apostando por el desarrollo de una cultura que promueve el diálogo urbano-rural; impulsa la sostenibilidad medioambiental y el pacto verde europeo; y mejora la accesibilidad.

Además, se buscan proyectos que la participación ciudadana; construyan conexiones internacionales; y refuercen valores europeos como la cooperación, la solidaridad y la paz.

Un comité formado por el equipo de Cáceres 2031 y expertos culturales valorará cada propuesta según su creatividad, impacto, viabilidad y alineación con los criterios europeos y de la candidatura de Cáceres 2031. Los proyectos elegidos contarán con un apoyo a través de diferentes formas, algo que se concretará y se desarrollará de manera personalizada según las características y necesidades de cada uno de ellos.

Hay que tener en cuenta que las propuestas incluidas en el ‘bidbook’ formarán parte del proyecto global de Cáceres 2031.

Tanto Jorge Suárez como Iris Jugo han animado tanto a las entidades y empresas cacereñas como a los colectivos y a los ciudadanos particulares a presentar sus iniciativas y a sumarse a Cáceres 2031, “un proyecto en el que entre todos vamos a definir las líneas de la ciudad que soñamos, sin ponernos límites y sin dejar a nadie atrás”.

Suárez ha resaltado que es “un proyecto ganador” que “está en el buen camino y que va a transformar la ciudad”.