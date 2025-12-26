Cáceres 2031 da un paso decisivo en su carrera para ser Capital Europea de la Cultura

Cáceres 2031 ha dado un paso decisivo en su camino para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031 con la entrega oficial del ‘Bidbook’, el documento estratégico que recoge el proyecto cultural de la ciudad y su visión europea. Con este hito, la candidatura afronta con ilusión y responsabilidad las próximas fases del proceso.

Amplio respaldo institucional y social

El proyecto llega a esta fase clave avalado por un respaldo institucional, social, cultural y académico amplio y plural, sumando ya 129 adhesiones. Entre ellas se encuentran más de medio centenar de ayuntamientos de la región, que concentran más del 50% de la población, además de distintas instituciones, mancomunidades y Casas de Extremadura en el exterior.

La candidatura cuenta también con el respaldo de los principales festivales culturales de referencia en la región, museos y fundaciones. Este apoyo consolida a Cáceres como un nodo cultural activo y diverso, y se extiende a colegios profesionales, cámaras de comercio y medios de comunicación, que subrayan el impacto social y transformador del proyecto.

Un proyecto con visión internacional

El carácter europeo e internacional de Cáceres 2031 queda reforzado por las adhesiones de ciudades, universidades y entidades culturales de países como Francia, Portugal, Italia, Alemania, Polonia, Suecia, Irlanda, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Chipre, Chile o la República Checa.

La cultura como motor de transformación

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha destacado que se trata de “un proyecto ambicioso, pero a la vez maduro que recoge la sensibilidad de toda la sociedad cacereña y de toda la sociedad extremeña”. En este sentido, ha resaltado que la propuesta de la ciudad “toma la cultura como un elemento transformador y como un pilar fundamental de la sociedad del siglo XXI”.

Por su parte, Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio, ha puesto en valor un documento que es “fruto del trabajo en equipo” para “dialogar con lo que Europa tiene y puede ofrecernos y viceversa”. “Estamos seguros de que la cultura es el camino”, ha añadido.