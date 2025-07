El asfaltado de calles llega a la Ronda San Francisco en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado sobre la reordenación de tráfico en la Ronda de San Francisco con motivo del inicio de la segunda fase de la campaña de asfaltado.

Los trabajos de pavimentación que se realizarán en tramos, con un plazo de ejecución estimado de dos semanas. Las obras han comenzado hoy, lunes 28 de julio, y se desarrollarán en horario de 7 de la mañana a 17 horas. Fuera de este horario se restablecerá la circulación con normalidad.

“Este es uno de los principales trabajos que se van a realizar en uno de los mayores viales de Cáceres, como es la Ronda de San Francisco, y lo vamos a realizar en un plazo de dos semanas”, ha dicho el edil de Infraestructuras, Víctor Bazo.

El edil ha señalado que “estas mejoras se han diseñado y coordinado junto con la Gerencia del Área de Salud de Cáceres y, se ejecutarán por tramos para dotar a los conductores de recorridos alternativos garantizando en todo momento el acceso a los dos centros sanitarios; tanto al Hospital San Pedro de Alcántara como al Hospital Clínica San Francisco, que podrán mantener su actividad habitual”.

El asfaltado se realizará por tramos.

Entre hoy y mañana se realizará el asfaltado del primer tramo, cortando al tráfico, en horario de 7 a 17 horas la Ronda San Francisco desde la c/ Hermanos Romero Ruíz hasta la c/ Pablo Naranjo Porras. El acceso estará permitido a los residentes y a los usuarios del Hospital Clínica San Francisco. Durante estos días no estará operativo el aparcamiento del Complejo Cultural San Francisco.

El segundo tramo comenzará el miércoles 30 y el jueves 31 de julio, cortando al tráfico en horario de 7 a 17 horas, la Ronda San Francisco desde c/Pablo Naranjo Porras hasta c/ Huerta del Conde. El acceso estará permitido a los residentes y a los usuarios del Hospital San Pedro de Alcántara. El aparcamiento del Complejo Cultural San Francisco abrirá con normalidad.

El viernes 1 de agosto, lunes 4 y martes 5, de agosto se procederá al asfaltado del tercer tramo, cortando al tráfico de 7 a 17 horas la Ronda San Francisco desde c/Huerta del Conde hasta Avenida de la Hispanidad.

El miércoles 6 de agosto, hasta finalización de los trabajos, se procederá al corte del último tramo de la Ronda de San Francisco en horario de 7 a 17 horas, desde la avenida de la Hispanidad hasta la calle La Roche Sur Yon. Se permitirá acceso a residentes y vehículos de emergencia.

Respecto a las paradas de autobús, debido a estas acciones de pavimentación, las líneas 6, 7 y 8 de autobús presentan las siguientes modificaciones:

-Nº135 Rda. S. Francisco, 4 (cruce C/ Romero Ruiz) Paradas más cercanas: Para L6: Nº185 Pablo Naranjo (Hospital) o Nº261 Plaza Conquistadores.

Para L7 y L8: Nº134 Plaza Conquistadores (cruce Av. el Brocense).

-Nº151 Puente San Francisco (Res. San Francisco). Parada más cercana: Nº261 Plaza Conquistadores.

-Nº136 Ronda San Francisco (Hospital San Pedro de Alcántara). Parada más cercana: Nº185 Pablo Naranjo (Hospital)

-Nº150 Ronda San Francisco (Frente Hospital San Pedro de Alcántara). Parada más cercana: Nº185 Pablo Naranjo (Hospital)

-Nº137 Av. Hispanidad (Juzgados). Parada más cercana: Nº138 Av. Hispanidad (Frente a nº37)

-Nº149 Av. Hispanidad nº9 (Frente a juzgados). Parada más cercana: Nº148 Av. Hispanidad nº37.