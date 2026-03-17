La Agencia Tributaria abre el plazo para solicitar las ayudas por los temporales en Extremadura

Los profesionales y empresas que sufrieron daños a causa de los temporales de principios de año en Extremadura y Andalucía ya pueden solicitar las ayudas directas aprobadas por el Gobierno. Desde este 17 de marzo y hasta el 30 de junio de 2026, el formulario está disponible en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, según lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2026.

Un proceso de solicitud simplificado

Con el objetivo de que la solicitud y concesión sean lo más sencillas y rápidas posible, la Agencia Tributaria ha habilitado un formulario electrónico simplificado. Los solicitantes solo necesitan proporcionar su nombre y apellidos, NIF, una cuenta bancaria para el abono y un teléfono de contacto, sin necesidad de adjuntar documentación adicional.

El abono de la ayuda se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada. En caso de necesitar modificar algún dato, el solicitante deberá dar de baja la solicitud anterior y presentar una nueva. Para acceder al trámite es imprescindible disponer de ‘Clave’ o certificado electrónico.

Cuantías y condiciones de las ayudas

Las cuantías de las ayudas varían según el tipo de perceptor. Los empresarios y profesionales personas físicas recibirán una ayuda fija de 5.000 euros, mientras que para las empresas el importe se situará en una horquilla de entre 10.000 y 150.000 euros, dependiendo de su facturación.

Una de las claves de esta medida es su tratamiento fiscal, ya que estas ayudas estarán exentas de tributación tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades. Además, han sido declaradas como inembargables para garantizar que lleguen íntegramente a los afectados.