Cartagena recupera el parque de Tentegorra como su gran jardín público con una inversión de 2,5 millones

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha destacado una inversión de 2,5 millones de euros por parte del Gobierno de España que está transformando el emblemático parque Rafael de la Cerda (Los Canales) en Cartagena. Las actuaciones se centran en dos ejes principales: la modernización de las instalaciones lúdicas y deportivas y la recuperación ambiental del recinto para convertirlo en el mayor jardín público de la ciudad.

Instalaciones deportivas y cesión al Ayuntamiento

Las obras de renovación de las pistas deportivas, vestuarios y piscinas están a punto de concluir. Lucas ha confirmado que "a finales de este mes se van a concluir y, de forma inmediata, se van a ceder al ayuntamiento de Cartagena para que se ponga en marcha su pleno funcionamiento". Esta cesión permitirá la gestión municipal de la zona lúdica de piscinas y deportiva.

Con la finalización de esta fase, el acceso al parque será libre para todos los ciudadanos. "A partir de este momento, podrán acceder libremente a este parque y disfrutar de este espacio sin ningún tipo de restricciones", ha señalado el delegado del Gobierno, abriendo las 10 hectáreas de naturaleza, ocio y deporte a toda Cartagena.

COPE Visita a las obras del parque de Los Canales

Recuperación ambiental y futuro eco-referente

En paralelo, esta misma semana ha comenzado la recuperación ambiental del parque, un proyecto con un plazo de ejecución de 15 meses. Francisco Lucas ha destacado que esta actuación "se va a llevar a cabo con especies autóctonas", lo que subraya el compromiso con la sostenibilidad y la biodiversidad de la zona.

El objetivo final es convertir esta zona de Cartagena en un referente ecoambiental en la Región de Murcia y en toda España. Lucas ha calificado el anuncio como "una gran noticia para Cartagena" y ha reiterado el compromiso del Gobierno central con la ciudad. "Ponemos a disposición de todos los cartageneros y cartageneras el mayor jardín público", ha enfatizado, refiriéndose a las 10 hectáreas de ocio, naturaleza y deporte.

Además de la inversión actual, se encuentra en redacción el proyecto de un edificio multiusos valorado en más de 5 millones de euros, que se sumarán a los 2,5 millones ya invertidos. También está pendiente la construcción de un museo para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que recuperará la historia de la entidad.

Durante su visita, el delegado ha querido agradecer el compromiso y el empuje del portavoz del grupo municipal socialista de Cartagena, Manolo Torres, a quien ha calificado como "determinante para que esto sea una realidad". También ha reconocido la labor del presidente de la Mancomunidad, Juan Cascales, y ha reiterado la importancia de la coordinación entre administraciones.