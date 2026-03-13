Morales define el perfil del nuevo líder del PSOE extremeño: "Alguien sin mochila y que genere ilusión"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha pronunciado sobre el proceso de primarias para liderar el PSOE de Extremadura. Morales ha expresado su preocupación por la situación del partido en la región, donde cinco precandidaturas (dos mujeres y tres hombres) aspiran a suceder a Gallardo.

Un líder "sin mochila" para conectar con la gente

Morales ha definido el perfil que, a su juicio, debe tener el nuevo secretario o secretaria general: "algo nuevo, algo sin mochila" y con la "capacidad de conectar con la ciudadanía". Ha insistido en que su elección se basará en encontrar a "alguien que genere la ilusión suficiente para ser útil a la ciudadanía extremeña", más allá de si es hombre o mujer.

Las peleas entre compañeros, que no quede ninguna rémora""

El presidente provincial ha hecho un llamamiento a la calma, pidiendo a los aspirantes que no se enfrasquen en luchas internas. "Las peleas entre compañeros, que no quede ninguna rémora", ha advertido, recordando que él mismo fue "vilipendiado" en el pasado por expresar su opinión libremente, aunque "el tiempo me dio la razón".

Apoyo público y búsqueda de la unidad

El dirigente socialista ha anunciado que hará público su voto en los próximos días, pero no sin antes hablar personalmente con los cuatro aspirantes con los que ha mantenido contacto: Ramón Díaz Farias, el compañero Manuel José González, la compañera Blanca y Álvaro Sánchez Cotrina.

A pesar de que se le ha preguntado directamente por Sánchez Cotrina, Morales ha evitado posicionarse, elogiando tanto al secretario general de su comarca como su "amistad íntima y personal" con Blanca. Ha subrayado que no priorizará la amistad, sino lo que crea "mejor para Extremadura y para el partido".

Ojalá se rompa la dinámica Badajoz-Cáceres, ojalá prevalezca solo la dinámica Extremadura"" Miguel Ángel Morales

Su principal deseo, ha confesado, sería un acuerdo de unidad que evite la confrontación. "Ojalá se rompa la dinámica Badajoz-Cáceres, ojalá prevalezca solo la dinámica Extremadura", ha manifestado, evocando el consenso que en su día generó Guillermo Fernández Vara. "Sigo pidiendo que os juntéis y habléis", ha concluido.