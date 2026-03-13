El próximo rival del Oviedo ya 'mira' hacia Europa: "El mercado invernal del Valencia ha sido fundamental"

El Valencia CF, próximo rival del Real Oviedo, ha experimentado una transformación radical en el último mes. El equipo, que llegó a coquetear peligrosamente con la parte baja de la tabla, ahora vive su mejor momento de la temporada tras sumar tres victorias en los últimos cuatro partidos, una racha que le ha permitido mirar hacia arriba en la clasificación.

Las claves de la resurrección

La mejoría del conjunto valencianista se explica, en gran medida, por el impacto de los fichajes del mercado invernal. Las incorporaciones de Guido Rodríguez, Unai Núñez y Umar Sadiq han cambiado por completo la cara del equipo. Guido ha aportado equilibrio y ha liberado el talento de Javi Guerra, mientras que Sadiq ofrece goles, asistencias y la capacidad de jugar un fútbol más directo.

A ellos se suma el central Unai Núñez, un defensa con más de 200 partidos en Primera División que ha reforzado la zaga ante las bajas. Este nuevo panorama ha permitido al equipo de Corberán encadenar dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada. Junto a ellos, otros nombres como Ramazzani han resurgido, y se espera la vuelta al once de Danjuma en el costado.

Prudencia y ambición europea

A pesar de la buena dinámica, el entrenador, Carlos Corberán, mantiene un discurso de máxima prudencia, asegurando que solo piensa en el siguiente partido. En el vestuario hay un gran respeto por el Real Oviedo, especialmente tras la victoria azul en la primera vuelta, un resultado que el Valencia no olvida.

EFE VALENCIA, 30/09/2025.- Los jugadores del Oviedo celebran el gol del venezolano Salomón Rondón, segundo del equipo asturiano ante el Valencia, durante el partido de LaLiga de fútbol que Valencia CF y Real Oviedo disputan este martes en el estadio de Mestalla. EFE/Kai Forsterling

Aunque nadie en el club quiere hablar abiertamente de la lucha por Europa, la realidad es que el equipo ya se sitúa a 7 puntos del descenso y la posibilidad de que un octavo puesto dé acceso a competición europea obliga al Valencia a no descolgarse. El club prefiere mantener un perfil bajo para no repetir frustraciones pasadas, como la de hace dos temporadas, cuando no alcanzar el objetivo europeo se consideró un fracaso.

Parte de bajas y posible once

Para el partido contra el Oviedo, Corberán recupera a Beltrán, que vuelve a la convocatoria tras un mes de baja, aunque no se espera que sea titular. Sin embargo, el Valencia cuenta con cuatro bajas que se perderán prácticamente toda la temporada: Foulquier y Diakhaby, a quienes se les desactivó la ficha, además de Copete y Julen Agirrezabala.

Con Dimitrievski en la portería, se espera que el once titular sea muy similar al de las últimas jornadas victoriosas. El único cambio que se prevé es la entrada de Danjuma en el ataque en sustitución de Luis Rioja.