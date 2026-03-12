Coco Chanel 'conquista' Cáceres con su rompedora visión de la moda y el arte

La figura de Gabriel 'Coco' Chanel trasciende el mundo de la moda para revelarse como una de las personalidades más influyentes del siglo XX. Esta es la premisa de la nueva exposición que la Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero de Cáceres acoge hasta el próximo 28 de junio. La muestra, enmarcada en el apoyo a la candidatura de la ciudad como Capitalidad Europea de la Cultura, invita a descubrir a una Chanel visionaria que transformó no solo el armario femenino, sino también la forma de entender la elegancia, la libertad y el rol de la mujer en la sociedad.

La mujer que reinventó el armario femenino

Le debemos mucho a Coco Chanel. Como recordó la comisaria de la exposición, Marisa Oropesa, fue una mujer de "inteligencia fuera de lo normal" que revolucionó su tiempo. Fue la primera en usar el color negro como bandera de la elegancia, inventó el pantalón para las mujeres, desterró el incómodo corsé y popularizó la bisutería, permitiendo que el adorno no fuera exclusivo de las grandes fortunas. Su objetivo era crear una mujer más cómoda y libre, con prendas fluidas y prácticas como sus míticos trajes de chaqueta o el bolso con cadena para tener "las dos manos libres".

Si quieres ser un referente, tienes que ser diferente" Coco Chanel

Rodeada de genios

A pesar de su impacto, Chanel se definía con humildad como "una gran modista, que es un oficio, pero no soy artista". Sin embargo, como destaca Oropesa, "se rodeó de esos artistas que formaron parte de su vida". La exposición pone en diálogo sus creaciones con obras de contemporáneos y amigos como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Jean Cocteau o Man Ray. Con Picasso colaboró en un ballet y, aunque no tuvieron "una gran amistad", ella reconoció su genio al afirmar que era de los que "se va encadenando a los otros genios de distintos siglos".

Dalí, en cambio, "sí fue un gran amigo, quizás su mejor amigo", hasta el punto de que el único cuadro en la suite de Chanel en el Hotel Ritz era una obra suya. La muestra también desvela relaciones menos conocidas, como el idilio que mantuvo con el escultor Apel·les Fenosa, o su faceta como mecenas, ayudando económicamente a muchos creadores en una época en la que, según la comisaria, el apoyo era genuino y no una búsqueda de notoriedad.

Bolsos, zapatos y otros complementos diseñados por Chanel que componen la exposición

Un diálogo entre moda y arte

Quienes visiten la fundación podrán contemplar un recorrido que une diseños icónicos de Chanel, como el traje de chaqueta de tweed, vestidos de fiesta, abrigos, zapatos y bolsos, con una importante selección de arte. La exposición incluye pintura, fotografía y escultura, destacando una serie completa de grabados de Picasso "muy complicada de encontrar entera", una tabla de Dalí y piezas de Tamara de Lempicka y Óscar Domínguez. Una oportunidad única para "bucear en el espíritu libre de esta mujer feminista sin ninguna pretensión", concluyó Oropesa.