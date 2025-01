Una joven de un pueblo de Badajoz enseña cómo hace el aceite y el resultado sorprende: "¿Os parece poco?"

Alba, una joven de un pequeño pueblo de Badajoz, ha conseguido captar la atención de miles de usuarios de TikTok tras compartir un vídeo en el que muestra el proceso de recolección de aceitunas y la producción de aceite de oliva. Su publicación ha dejado boquiabiertos a muchos, sobre todo por el esfuerzo que implica obtener un aceite de calidad y la modesta cantidad que se consigue tras varias jornadas de duro trabajo en el campo.

"Hoy vais a acompañarme a recoger aceitunas", comienza el vídeo de Alba, quien se muestra a sí misma en una jornada que comienza antes del amanecer. Con pantalones de trabajo, botas de seguridad y el pelo tapado para evitar cualquier "bichito indeseado" en los árboles, la joven de Badajoz nos lleva a recorrer sus tierras familiares, donde los olivos, aunque antiguos y de secano, producen un aceite de calidad excepcional. En sus palabras, "un aceite que no tiene precio", gracias al esfuerzo ancestral de su familia.

Lo primero que sorprende a los espectadores es la dedicación que implica la recolección de las aceitunas. Alba y su madre preparan las redes bajo los olivos para que las aceitunas caigan sin perderse por el suelo, mientras Alba se sube a la escalera para recoger las frutas más altas. No hay maquinaria en este proceso, algo que la joven defiende con pasión. "No soy muy partidaria de usar máquinas porque los olivos sufren mucho, pero a veces no queda más remedio", comenta en el vídeo. A pesar de la dificultad, la joven asegura que es importante hacerlo todo a mano, ya que, como ella misma dice, "las mejores aceitunas se quedarían en el árbol".

TikTok: @aries13music Alba, mientras recoge aceitunas

El proceso no es fácil. Mientras su madre limpia las ramas más gruesas, Alba recoge aceituna a aceituna, cubo a cubo, y nos muestra el trabajo que hay detrás de cada litro de aceite. "Nosotros no estamos aquí todo el tiempo", comenta, señalando que la mayoría de los olivos no están tratados, lo que aumenta el reto de la cosecha. Sin embargo, la recompensa es notable, pues los frutos recogidos, aunque pequeños y arrugados, contienen más aceite.

La sorprendente cantidad de aceite obtenida

Tras varias jornadas de recolección, Alba y su familia se dirigen al molino para ver qué cantidad de aceite han logrado obtener. La sorpresa llega cuando se revelan los resultados: 120 kilos de aceitunas de 18 olivos que se tradujeron en apenas cuatro garrafas de aceite. "¿Os parece poco?", pregunta Alba, sorprendida por el bajo rendimiento, pero con una satisfacción evidente por el esfuerzo que implica el proceso.

Y es que, al margen de la cantidad de aceite obtenida, el valor del trabajo es incuestionable. Alba hace una reflexión sobre el significado que tiene para ella trabajar en las tierras de sus ancestros, algo que no ha pasado desapercibido para sus seguidores en las redes sociales. "Aún dicen que el aceite es caro", comenta un usuario de TikTok, haciendo referencia al bajo volumen que se obtiene con tantos días de trabajo. "Super poco, 120 kilos de 18 olivos se ve que no tienen riego", dice otro, destacando las dificultades del cultivo. Sin embargo, Alba responde a ambos comentarios con humildad: "Exacto, son olivos de secano y sin tratar. Básicamente, recogimos lo que bien nos dieron".

Más allá de los números, lo que realmente destaca en los comentarios de los usuarios es el reconocimiento al trabajo de Alba y su familia. "Es genial que divulgues la labor en el olivar, lo has explicado muy bien, aún siendo una explotación pequeña", le escribe un seguidor, mientras otros aplauden el esfuerzo de las mujeres en el campo, con comentarios como "Enhorabuena por el gran trabajo que hacen las mujeres en el campo".

TikTok: @aries13music Una garrafa del aceite de oliva de Alba

Alba, visiblemente emocionada, también comparte la conexión profunda que siente con el legado familiar. "A mí también me cuesta, pero pensar que mi abuelo y mi padre han luchado tanto por dejarme lo que ahora trabajo yo no tiene precio", dice, reflexionando sobre el valor sentimental de su trabajo, más allá de la producción de aceite.

Una lección de esfuerzo y tradición

El vídeo de Alba no solo ha sido un éxito en TikTok, sino que ha dejado una valiosa lección sobre el esfuerzo, el valor de la tradición y la importancia de reconocer el trabajo que hay detrás de productos tan cotidianos como el aceite de oliva. En un mundo donde muchas veces se desconocen las labores agrícolas, este tipo de contenido sirve como recordatorio del sacrificio que implica producir alimentos de calidad, especialmente en zonas rurales donde el trabajo es aún más exigente.

Cargando…

Alba no solo ha mostrado cómo hacer aceite, sino cómo valorar lo que realmente cuesta producirlo. Y en una época en la que los precios del aceite de oliva se han disparado, su mensaje resuena más que nunca: detrás de cada garrafa de aceite, hay muchas horas de trabajo, sacrificio y amor por la tierra.