Felicísimo, autónomo, pierde su jubilación a los 72 años y tras 33 de cotización por un detalle de 2014

El sistema de pensiones español es cada vez un tema de conversación cada vez más presente en España por su situación tensionada y las diferentes alternativas que plantean desde el Ejecutivo y desde otros países. En Francia, por ejemplo, el retraso de la edad mínima desde los 62 hasta los 64 en 2030 llegó a provocar revueltas sociales en la calle.

En España, por contrario, se está empezando a hacer énfasis en otras fórmulas, como la conocida 'jubilación activa'. Expósito lo definía en La Linterna como “sostener un sistema ya de por sí arruinado para que se pueda compaginar con un trabajo de, al menos, 5 años una vez se haya cumplido el tiempo necesario para exceder a la pensión”. Y es que hasta 65.000 personas se encuentran en esa situación en España.

Foto de la sede de Tesorería de la Seguridad Social

Una de ellas es María Antonia, que ha podido recibir el 100% de su pensión a pesar de no haber cumplido todavía los 66 años. Otro caso es el de Luis, dueño de un taller mecánico en Sevilla, sólo paga 27 euros de cuota de autónomo precisamente porque ha decidido no jubilarse, como contaba en COPE: “Yo estoy pagando de cuota 27 euros, antes 300. Yo debería estar jubilado pero, como no me jubilo, pago 27”.

Felicísimo pierde su jubilación a los 72 años

Pero, dentro de todas las estrategias para cobrar la pensión, hay muchos que miran la letra pequeña porque, como le ha ocurrido a un hombre de Badajoz de 72 años, un pequeño detalle de hace más de 10 años puede dejarte sin prestación, a pesar de haber cotizado 33 años a la Seguridad Social. Felicísimo, autónomo, solicitó en 2018 su pensión de jubilación al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), según cuenta el Huffington Post. En ese momento ya contaba con más de tres décadas cotizando tanto en el Régimen General como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

EFE Manifestación pensionista en España

No obstante, recibió una respuesta inesperada: su solicitud fue denegada su pensión porque aún contraía una deuda en el pago de sus cotizaciones. Concretamente, contaba con una deuda de 13.903,14 euros por los períodos entre 2014 y 2016. Dos años después de haber sido denegada la jubilación Felicísimo presentó una reclamación a la Seguridad Social, en la que argumentaba que las deudas correspondían a la compañía, y no a título personal. Otro punto de la alegación era que la deuda en sí no podía restringir su derecho a la pensión.

El caso va al TSJE

En cualquier caso, la Seguridad Social lo denegó por dos motivos: el primero era que él, como trabajador autónomo, seguía siendo responsable del pago de las cuotas; y, la segunda, no había cotizado el mínimo de dos años dentro de los 15 anteriores al hecho causante. Pero eso no frenó a Felicísimo, que presentó una nueva solicitud en 2023, pero que también fue descartada por el INSS, por lo que el extremeño terminó llevando el caso al Juzgado de lo Social Nº 5 de Badajoz, donde el juez le dio la razón. Al menos, en un principio.

Según recoge el diario, la propia Seguridad Social no estuvo de acuerdo con que el juez protegiese el derecho a pensión “imprescriptible” de Felicísimo y decidió recurrirlo al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Allí, el Estado defendió que el hombre no cumplía requisitos específicos establecidos en el artículo 205.1.b de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), por lo que no tenía derecho a pensión. Finalmente el Supremo le dio la razón al organismo y Felicísimo aún continúa sin poder cobrar.