Trabajadores de almacenes DIA en Mérida inician huelga indefinida por mejoras laborales

Desde el pasado miércoles, alrededor de 80 a 90 trabajadores del almacén de DIA en Mérida han iniciado una huelga indefinida para reclamar una equiparación salarial y de condiciones laborales con respecto a otros centros logísticos de la cadena en España.

Los empleados denuncian que, a pesar de ser uno de los almacenes con mayor productividad a nivel nacional, sus salarios y beneficios laborales se encuentran entre los más bajos del país. "Hemos estado viendo los datos de distintos almacenes a nivel de España y somos de los primeros en producción y de los últimos que comemos", ha contado en COPE Aitor Tena, uno de los trabajadores en huelga.

La protesta también busca visibilizar la situación de Extremadura, una región que, según los manifestantes, ha sido históricamente relegada en términos de desarrollo y reconocimiento laboral. "Pensamos que ya está bien de que Extremadura sea siempre lo último a nivel nacional y por eso reivindicamos igualarnos a otros almacenes".

Los huelguistas esperan que la situación se resuelva pronto, ya que muchos de ellos son padres de familia y no desean que el conflicto se prolongue. "Esperemos que no nos dure mucho más porque aquí hay muchos padres de familia y no queremos que esto dure más".

Esta huelga se enmarca en un contexto más amplio de movilizaciones laborales en el sector de distribución y supermercados en España. Recientemente, sindicatos como CCOO y UGT han convocado protestas en diversas regiones, incluyendo una concentración en Mérida para reclamar un convenio colectivo digno en el sector del comercio de alimentación de la provincia de Badajoz. Las organizaciones sindicales denuncian que la patronal pretende reducir derechos laborales, como licencias retribuidas y complementos salariales, mientras ofrece subidas salariales mínimas que no compensan la inflación.