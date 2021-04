El sector turístico estalla contra la Junta de Extremadura por el cambio de criterio con el cierre perimetral

Los empresarios del sector turístico de Extremadura muestran su malestar ante el cambio de criterio del gobierno de la Junta de Extremadura tras decretar de nuevo el cierre perimetral de toda la Comunidad Autónoma tras anunciar 24 horas antes que esta restricción se suprimía del nuevo decreto de medidas aprobado por el Consejo de Gobierno regional y que este sábado ya está en vigor.

La presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural (FEXTUR) Victoria Bazaga ha señalado en la cadena COPE que "es imposible que nosotros afrontemos de nuevo otro mes sin tener capacidad para trabajar, sin un público al que dirigirnos y, además, de las formas en las que se nos están dando estas situaciones".

Los alojamientos del turismo rural extremeño estaban llevando a cabo diferentes promociones para captar clientes porque el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, anunció el jueves en el Parlamento regional que el cierre perimetral "decaía" del nuevo decreto de restricciones para frenar la pandemia y que debía renovar al que estaba vigente desde el pasado puente de San José, que caducaba ayer viernes 9 de abril.

Sin embargo, Vergeles anunció tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado ayer viernes que el cierre perímetral se iba a prorrogar "al menos durante dos semanas más", es decir, hasta el próximo 23 de abril tal y como ha confirmado el decreto publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

"ES LAMENTABLE"

Nacho Lozano, presidente de la Asociación de Turismo Norte de Extremadura (ATURNEX) considera que esta situación es "lamentable" porque los alojamientos estaban recibiendo las reservas de visitantes.

Audio

Muchos de ellos llegaban a la región en la tarde de ayer viernes, pero el cambio de criterio anunciado por la mañana ha obligado a cancelar todas las reservas de turistas madrileños que rondaban "el 20 por ciento de ocupación" para este fin de semana en zonas como el Jerte, la Vera, el Ambroz o Sierra de Gata, entre otras comarcas del norte extremeño.

"Me río por no llorar. Es lamentable esta situación porque las autoridades sanitarias no tienen en cuenta a los clientes, a los empresarios y tampoco a los pueblos, y eso que se habla mucho de evitar la despoblación", ha explicado Lozano en la cadena COPE

VERGELES PIDE "DISCULPAS"

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha pedido "disculpas" a todos los empresarios del sector turístico que se vean perjudicados por esta decisión y ha anunciado que se reunirá con ellos el próximo lunes.

Vergeles ha explicado que durante toda la pandemia "estamos jugando con el equilibrio, a veces imperfecto, entre la salud y la economía, pero creo que no nos merecemos una cuarta ola, como dicen algunos.En esta ocasión hemos puesto un poco más de peso en el platillo de la salud".

"Lo siento en el alma como siempre que aprobamos medidas de este tipo", ha respondido el titular de la cartera de Sanidad este viernes en rueda de prensa a preguntas de los periodistas tras la aprobación del nuevo decreto de medidas y que ya está en vigor.