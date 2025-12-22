Santi Amaro (PP Mérida) cree que los vecinos de Mérida han "penalizado" a Osuna en el 21D

El portavoz del Grupo Municipal del PP de Mérida, Santiago Amaro, ha pedido al alcalde, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, un cambio de rumbo en la gestión municipal y en la relación con el resto de fuerzas políticas tras los resultados de las elecciones autonómicas de este domingo, en las que los 'populares' han doblado en voto al PSOE.

El rechazo de los ciudadanos

Según el portavoz del PP en la capital extremeña los vecinos de Mérida han penalizado esta del alcalde. Interpreta Amaro que los ciudadanos "le han dicho no a la confrontación, no a su gestión, no al olvido de nuestra ciudad" y asegura que el mensaje es claro: "que se deje de mirar por su futuro político y por las siglas del PSOE, y que empiece a gobernar para todos los emeritenses".

Que se deje de mirar por su futuro político y por las siglas del PSOE" Santi Amaro Portavoz del PP de Mérida

Gobernar para todos

Finalmente, Amaro le recuerda al alcalde que en el ayuntamiento de Mérida "hay diferentes sensibilidades". Dice el portavoz del PP que "una vez que tú eres alcalde de Mérida, eres para todos los vecinos, no eres para los vecinos que te votaron a ti", algo que "el señor Osuna lo ha olvidado hace 2 años".