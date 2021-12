"La perspectiva de género ha llegado hasta la discapacidad con el ánimo de dividir y es un error"

Chema Tovar es educador social cacereño y tiene a varias personas tuteladas con discapacidad psíquica. Ha creado 'Depercondis', una plataforma que a través de redes sociales pretende defender los derechos de estas personas y que cuenta ya con cerca de 600 miembros.

Tovar ha denunciado en la cadena COPE que "se están creando asociaciones de mujeres con discapacidad" en lugar de hablar de "personas con discapacidad", algo que considera "inconcebible" para un sector "que ha estado marginado" durante mucho tiempo.

"La perspectiva e ideología de género ha llegado también hasta este campo y es un error. Esto va a provocar que se deshaga el largo camino que hemos recorrido".

Chema Tovar ha incidido que en la actualidad "hay un claro sesgo" en las doctrinas que pretenden incluir en la sociedad, por lo que el resto debemos responder "con educación". "De las autoridades no espero nada", ha señalado.

"No debemos esconder que hay violencia de género, desigualdad entre hombres y mujeres y que hay que apoyar al sector femenino, pero en el ámbito de la discapacidad no existen desigualdades de género. Hablamos de personas con capacidades diferentes, no de hombres y de mujeres", ha explicado.

Tovar ha llegado a tutelar hasta 8 personas en su proyecto. Actualmente tiene a cuatro.