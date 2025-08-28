Mérida se tiñe de violeta: tres puntos itinerantes contra la violencia sexual durante la Feria 2025

El Ayuntamiento de Mérida instalará tres puntos violeta en distintas ubicaciones de la ciudad durante la Feria y Fiestas de Mérida 2025. Serán itinerantes y estarán activos en fechas estratégicas: el 31 de agosto en el recinto ferial, coincidiendo con la inauguración; y los días 4 y 5 de septiembre en la Plaza de España, durante los conciertos de Sanguijuelas del Guadiana y VICCO.

Una campaña para disfrutar en igualdad

Estos puntos forman parte de la campaña “Disfruta de la feria en igualdad”, impulsada por el consistorio emeritense. Según ha explicado Ana Aragoneses, delegada de Igualdad y Festejos, el objetivo es “sensibilizar y concienciar sobre todas las formas de violencia machista”, con especial atención a la prevención de la violencia sexual en contextos de ocio y relaciones afectivo-sexuales.

La campaña también busca fomentar relaciones respetuosas entre jóvenes y adolescentes, donde “el consentimiento y el respeto sean valores fundamentales”. Para ello, se distribuirá material informativo sobre cómo actuar ante una agresión, bajo el lema “Actúa, respeta, cuida. No seas cómplice”, que forma parte de la campaña “Conmigo no cuentes”, lanzada en diciembre.

Recursos accesibles para toda la ciudadanía

La iniciativa incluye cartelería con códigos QR que permiten consultar todos los recursos gratuitos disponibles. El Ayuntamiento quiere que la “cultura de la violación” no sea cabeza de cartel de las fiestas, y que todas las personas disfruten de ellas por igual.