Mérida lanza una campaña contra el consumo de alcohol en menores durante las Ferias 2025

Con el objetivo de proteger a los menores y fomentar hábitos saludables durante las celebraciones, Mérida ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana en el marco de las Ferias y Fiestas 2025. La acción, desarrollada en colaboración con la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), busca evitar el consumo de alcohol en menores de edad y promover un consumo responsable entre los adultos.

Bajo el lema “La fiesta es de todos, la responsabilidad también”, la campaña recuerda que la normativa vigente prohíbe la venta y el consumo de alcohol a menores, e invita a toda la ciudadanía —familias, hosteleros, comerciantes y vecinos— a implicarse activamente en su cumplimiento. La concienciación colectiva se convierte así en una herramienta clave para garantizar unas fiestas seguras, inclusivas y libres de riesgos.

Como medida destacada, el Ayuntamiento ha habilitado por primera vez una caseta sin alcohol dirigida a adolescentes, un espacio alternativo donde podrán disfrutar de música, actividades y convivencia sin exposición a bebidas alcohólicas. Esta propuesta busca ofrecer un entorno seguro y atractivo para la juventud, reforzando el mensaje de que el ocio responsable también puede ser divertido.

La campaña se difundirá mediante material impreso y soportes digitales como tótems y mupis distribuidos por distintos puntos de la ciudad. En ellos se recogen los ejes principales de la iniciativa: consumo cero en menores y responsabilidad adulta, con mensajes claros y directos que apelan al compromiso colectivo.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Mérida y FEBE refuerza el compromiso común con la salud pública, la seguridad ciudadana y la protección de la juventud. Durante todas las ferias, los mensajes estarán presentes en espacios clave para recordar que unas fiestas responsables son posibles y necesarias.