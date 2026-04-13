Hunan Yuneng impulsa su fábrica de cátodos en Mérida con la compra de una parcela de 467.000 m²

La empresa Hunan Yuneng ha materializado la compraventa de la parcela I-103 de 467.000 m² en ExpacioMérida, un paso decisivo para la construcción de su planta industrial para la fabricación de materiales catódicos para baterías. Así lo ha anunciado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, quien ha destacado que “el proyecto avanza” y que este es “un nuevo paso para que se inicien las obras por parte del inversor, cuya entrada en producción espera que se produzca antes de finales de año”.

Un proyecto industrial clave para Europa

El consejero ha recordado que se trata de “una de las mayores inversiones industriales captadas en Extremadura y de la primera planta de este tipo en Europa”. Este proyecto es considerado clave dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico y del almacenamiento energético, además de que refuerza la posición de Extremadura como enclave industrial vinculado al sector energético.

Una de las mayores inversiones industriales captadas en Extremadura y de la primera planta de este tipo en Europa" Guillermo Santamaría Consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones

Un trabajo riguroso de la Junta

El proyecto de Hunan Yuneng en Mérida se inició en septiembre de 2023 por parte del Gobierno de la presidenta María Guardiola. Según Santamaría, es “fruto de un riguroso trabajo de atracción de inversiones”, un esfuerzo que incluso les llevó “a visitar a los propios empresarios en China”. El consejero ha explicado que la iniciativa sigue dando pasos firmes, ya que ha obtenido la autorización ambiental y está pendiente de recibir la licencia de obra del Ayuntamiento de Mérida de manera inminente.

Además, desde la Junta de Extremadura se ha acompañado al inversor en la obtención de los informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y en el visado del proyecto por parte del Colegio Extremeño de Arquitectos, asegurando así el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y legales.

Inversión y creación de empleo

El proyecto de Hunan Yuneng en Mérida supone una inversión cercana a los 800 millones de euros, con una capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales. Se estima que la puesta en marcha de esta planta generará la creación de alrededor de 500 empleos directos, consolidando el impacto positivo de la inversión en la región.