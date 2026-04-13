La Policía Nacional lanza una macrooperación contra el tráfico de drogas en Cartagena

La Policía Nacional ha desplegado un operativo en el barrio de Lo Campano, en Cartagena, en el marco de una investigación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. La operación está siendo desarrollada por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena y cuenta con el apoyo de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de Murcia y la propia ciudad portuaria.

Las autoridades han comunicado que se ampliará la información sobre los resultados del dispositivo próximamente.