COPE
Podcasts
Cartagena
Cartagena

La Policía Nacional lanza una macrooperación contra el tráfico de drogas en Cartagena

Agentes de la Brigada de Policía Judicial registran el barrio de Lo Campano en una intervención por blanqueo de capitales y narcotráfico

Comisaría

COPE

Comisaría

Maite Fernández

Murcia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Policía Nacional ha desplegado un operativo en el barrio de Lo Campano, en Cartagena, en el marco de una investigación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. La operación está siendo desarrollada por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena y cuenta con el apoyo de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de Murcia y la propia ciudad portuaria.

 Las autoridades han comunicado que se ampliará la información sobre los resultados del dispositivo próximamente.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CARTAGENA

COPE CARTAGENA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 13 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking