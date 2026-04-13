La Policía Nacional lanza una macrooperación contra el tráfico de drogas en Cartagena
Agentes de la Brigada de Policía Judicial registran el barrio de Lo Campano en una intervención por blanqueo de capitales y narcotráfico
Murcia - Publicado el - Actualizado
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La Policía Nacional ha desplegado un operativo en el barrio de Lo Campano, en Cartagena, en el marco de una investigación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. La operación está siendo desarrollada por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena y cuenta con el apoyo de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de Murcia y la propia ciudad portuaria.
Las autoridades han comunicado que se ampliará la información sobre los resultados del dispositivo próximamente.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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