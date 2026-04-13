David Otorbi, listo para renovar

David Otorbi está muy cerca de renovar con el Valencia CF. Es una cuestión de últimos detalles que acabe de estampar la firma en su nuevo contrato. Un contrato que se extenderá hasta junio de 2029 y al que hay que añadirle más años opcionales, vinculados a su presencia en la primera plantilla de la entidad de Mestalla. Esos variables, a falta de culminar la operación, podrían acabar prolongando la vinculación hasta 2032. El extremo crecido en Paterna, que terminaba contrato en 2027, dio una gran asistencia ante el Sant Andreu y pasa ahora mismo por su mejor momento en el VCF Mestalla, con el que ha encontrado regularidad en el último mes.

Óscar Sánchez está sacando la mejor versión de sus futbolistas y Otorbi es un ejemplo de ello. Dos de sus mejores partidos con la camiseta del filial los hemos podido ver ante Sant Andreu y Terrassa, las dos goleadas del VCF Mestalla en casa ante equipos de la zona alta de la tabla. Además, suma cinco asistencias en este 2026. Vertical e incisivo por banda derecha, siendo decisivo con espacios. En el debe, la toma de decisiones en metros finales. No obstante, es un jugador que todavía está en fase de crecimiento (aún en edad juvenil) y con un gran potencial por delante. Clubes en Inglaterra, Italia han puesto el foco en el futbolista, asombrados por su explosividad en un fútbol cada vez más físico.

VCF Otorbi, en una entrenamiento del primer equipo

Corberán estuvo a punto de sacarlo a jugar ante el Deportivo Alavés en Liga. Otorbi estaba ya poniéndose la camiseta en el banquillo, pero a última hora optó por sacar a Dani Raba, pese a que no había calentado. En cerca de la mitad de los partidos de esta Liga, el técnico de Cheste ha incluido al canterano en las convocatorias con el primer equipo, pero no ha llegado a jugar. Sí lo ha hecho en Copa, con titularidad ante el Maracena y minutos ante el Sporting de Gijón. Otorbi llegó a acumular ocho partidos seguidos con el VCF Mestalla entre diciembre y enero, pero las constantes subidas no le han dado tampoco la continuidad necesaria para seguir creciendo en el filial. Ahora, con todos sanos en las bandas del primer equipo, sí está pudiendo encadenar partidos a buen nivel.

OPCIÓN DE UNA CESIÓN

Rubén Baraja convirtió a David Otorbi, en enero de 2024, en el futbolista más joven de la historia del Valencia CF en debutar con el primer equipo, con 16 años y 2 meses. Apenas unos meses después de estar jugando en el Cadete A y tras un salto directo al Juvenil A. Todo vino muy rápido para el futbolista de la generación 2007, incluso las prisas por parte del valencianismo en que se asentara en Primera. Otorbi está siguiendo ahora los procesos lógicos en la formación del jugador para poder quedarse en la élite a futuro. Como os contamos en COPE, en los planes de Ron Gourlay para el Valencia CF está que cada verano haya tres canteranos con ficha del primer equipo. Tres futbolistas que entren en los planes de Corberán para completar una plantilla de 23 jugadores de campo.

VCF Habitual en las listas de Corberán

De momento Corberán no ha dado protagonismo a jugadores de la cantera más allá de completar entrenamientos. Así que, por si el técnico de Cheste no estuviera muy de acuerdo con los deseos de Ron Gourlay, se estudia la posibilidad de que Otorbi salga cedido la próxima temporada, en caso de que el mercado brinde una posibilidad atractiva.